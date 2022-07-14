Patrocínio Quarta-feira, 17/09/2025 Fed define taxa de juros nos EUA; anúncio deve impactar o mercado Getty Images Super Quarta: Fed deve cortar juros; Copom deve manter Selic em 15% ao ano Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta Super Quarta (17): Fed deve cortar juros em 0,25 ponto e adotar tom moderado

Copom deve manter Selic em 15%, com discurso duro Fed deve cortar juros em 0,25 ponto e adotar tom moderado O Federal Reserve deve anunciar, às 15h (horário de Brasília), a primeira redução na taxa básica de juros desde 2020, iniciando o que pode ser um ciclo de cortes ainda este ano. A expectativa do mercado é de um recuo de 0,25 ponto percentual, levando os Fed Funds de 4,25%-4,50% para o intervalo de 4,00%-4,25%.

A mudança ocorre após seis reuniões consecutivas de manutenção e será acompanhada de uma comunicação considerada cautelosa. Ou seja, o Fed deve reconhecer sinais recentes de arrefecimento da atividade econômica, como o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego e a revisão significativa nos dados de criação de empregos, mas evitará se comprometer com um ritmo definido de cortes nos próximos meses.

A pressão por uma flexibilização aumentou depois que os pedidos de seguro-desemprego atingiram 263 mil, o maior nível em quase dois anos. Além disso, o BLS (Departamento de Estatísticas do Trabalho) revisou de 1,8 milhão para apenas 911 mil os empregos gerados até março, sinalizando uma perda de fôlego mais ampla no mercado de trabalho.

A inflação, embora ainda acima da meta de 2%, tem mostrado alívio em alguns componentes, o que abre espaço para cortes graduais. Mas a divisão entre os dirigentes do Fed sobre os riscos à frente, especialmente ligados à inflação e à resiliência do consumo, sugere que o banco central continuará "dependente dos dados".

O mercado estará de olho no gráfico que mostra as projeções dos membros do Fed para os juros nos próximos trimestres. Uma sinalização de menos cortes do que o esperado pode gerar reações negativas nos mercados, com aumento nos rendimentos dos títulos americanos e fortalecimento do dólar. Por outro lado, a confirmação de um ciclo de afrouxamento sustentado pode beneficiar ativos de risco globalmente. Copom deve manter Selic em 15%, com discurso duro No Brasil, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia sua decisão às 18h30. A projeção unânime dos economistas é de manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, diante de um cenário ainda incerto para a inflação, apesar de sinais recentes de arrefecimento nos preços e na atividade.

O comunicado deve manter o tom vigilante, reforçando que, apesar da deflação recente e da queda do IBC-Br ( Índice de Atividade Econômica), ainda há preocupações com a dinâmica fiscal, com o cenário externo e com a ancoragem das expectativas de inflação no médio prazo.

As projeções do Boletim Focus têm mostrado melhora, mas ainda acima da meta central de 3%. Em um ambiente de juros altos nos Estados Unidos e com fluxo cambial negativo recorde em dezembro, o Banco Central brasileiro tende a adotar prudência, evitando alimentar expectativas de cortes no curto prazo.

A decisão também marca a tentativa do BC de preservar sua credibilidade em meio a ruídos fiscais e pressões políticas. A autoridade monetária deve insistir que a política monetária precisa continuar restritiva até que haja maior confiança na convergência da inflação à meta. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (16): Dólar: -0,43%, a R$ 5,298

