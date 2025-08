Quarta-feira, 06/08/2025 Começa tarifaço dos EUA: alíquota adicional de 40% se soma aos 10% já vigentes Divulgação 'Tarifaço' dos EUA começa hoje, câmbio e balança comercial, balanço da Eletrobrás; veja destaques Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quarta (6): Tarifaço dos EUA começa a valer hoje; Brasil prepara pacote

Balança comercial e fluxo cambial podem mostrar primeiros impactos das tarifas

Temporada de balanços: Eletrobras e Suzano divulgam resultados hoje Tarifaço dos EUA começa a valer hoje; Brasil prepara pacote Entrou em vigor hoje a nova tarifa de importação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A alíquota adicional de 40% se soma aos 10% já vigentes, totalizando 50%, a maior já imposta individualmente pelos EUA a um país atualmente. A medida foi oficializada por ordem executiva do presidente Donald Trump no dia 30 de julho.

Embora produtos como suco de laranja, petróleo, minérios e aeronaves tenham sido isentos da sobretaxa, itens importantes como carne bovina e café, pilares da pauta exportadora do Brasil, ficaram de fora da lista de exceções.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que ainda vê espaço para negociação com Washington, principalmente em relação à carne e ao café, por também impactarem o consumidor americano. Segundo ela, o impacto nos preços pode levar os EUA a recuarem, mesmo que sem anunciar formalmente, para não "demonstrar fraqueza".

O governo brasileiro promete recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e anunciará ainda hoje um pacote de medidas para minimizar os impactos, incluindo crédito subsidiado e estímulo às exportações.

A Câmara de Comércio Brasil-EUA (Amcham) calcula que cerca de 36% das exportações brasileiras aos EUA (ou US$ 14,5 bilhões em 2024) serão afetadas pela nova tarifa. Já a Fiemg (Federação das Indústrias de MG) alerta que até 146 mil empregos estão em risco no Brasil, caso o impacto se prolongue. Balança comercial e fluxo cambial podem mostrar primeiros impactos das tarifas Os primeiros sinais concretos dos efeitos do tarifaço podem aparecer hoje com a divulgação de dois indicadores relevantes: o fluxo cambial semanal, às 14h30, e a balança comercial de julho, às 15h.

A mediana das projeções indica um superávit de US$ 5,8 bilhões, abaixo dos US$ 7,64 bilhões registrados em julho de 2024. As estimativas variam entre US$ 4,7 bilhões e US$ 6,5 bilhões. A alta nas importações, impulsionada pela demanda interna e pelo custo de insumos, contrasta com o crescimento modesto das exportações, que sobem apenas 3% na média diária.

O resultado deve pressionar o saldo comercial e influenciar a cotação do dólar, que já sente o impacto da saída de investimentos. Temporada de balanços: Eletrobras e Suzano divulgam resultados hoje O destaque da temporada de resultados desta quarta-feira fica com Eletrobras e Suzano, que reportam seus balanços após o fechamento do mercado.

A Eletrobras deve apresentar um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, com atenção voltada à desalavancagem e às perspectivas de longo prazo da empresa.

A Suzano, impulsionada pela alta do dólar e pelo controle de custos, pode registrar lucro de R$ 5,6 bilhões, segundo projeções de analistas.

Outras empresas que divulgam resultados hoje incluem: Banco Pan (BPAN4), Braskem (BRKM5), CBA (CBAV3), C&A (CEAB3), Guararapes (GUAR3), Cogna (COGN3), Copel (CPLE6), Brava (BRVO3), Fras-le (FRAS3), Hypera (HYPE3), Minerva (BEEF3), Santos Brasil (STBP3) e Totvs (TOTS3). Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (5) Dólar: -0,01%, a R$ 5,506.

B3 (Ibovespa): 0,14%, aos 133.151,30 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição