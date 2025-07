Sexta-feira, 11/07/2025 Pablo Porciuncula - 7.jul.25/AFP Tarifaço dos EUA derruba mercado, e Lula deve retaliar; serviços renovam pico histórico Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (11): Serviços avançam pelo 4º mês e atingem novo pico

Lula promete retaliação e estuda acionar a OMC Serviços avançam pelo 4º mês e atingem novo pico O setor de serviços no Brasil avançou 0,1% em maio, marcando o quarto resultado positivo consecutivo e acumulando alta de 1,6% nesse período. Os dados foram divulgados hoje (11) pelo IBGE na PMS (Pesquisa Mensal de Serviços). Na comparação anual, o crescimento foi de 3,6%, superando levemente as projeções de mercado e registrando a 14ª taxa positiva seguida.

O setor se iguala agora ao ponto mais alto da série histórica, anteriormente alcançado em outubro de 2024. Entre os destaques, a atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares cresceu 0,9%, impulsionada por segmentos como engenharia, publicidade e plataformas de intermediação digital.

Houve ainda avanço nos segmentos de "outros serviços" (1,5%) e "informação e comunicação" (0,4%), enquanto transportes (-0,3%) e serviços prestados às famílias (-0,6%) recuaram no mês.

Em termos estruturais, o setor de serviços permanece como o principal motor da economia brasileira, respondendo por cerca de 70% do PIB. O volume total de serviços está atualmente 17,5% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020). Bolsa recua com tarifaço dos EUA e tensão deve continuar O Ibovespa encerrou a quinta-feira (10) em queda de 0,54%, aos 136.743 pontos, pressionado pelo anúncio de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros feito por Donald Trump. A decisão gerou forte aversão ao risco e elevou a volatilidade no mercado brasileiro. O dólar comercial subiu 0,63% e passou a ser negociado acima de R$ 5,54, refletindo a busca dos investidores por ativos considerados mais seguros diante do novo cenário de incerteza.

As tarifas, que entram em vigor em 1º de agosto, afetaram especialmente ações de empresas exportadoras para os EUA, com destaque para os setores de aviação, carne, aço, petróleo, café e suco de laranja.

A Embraer (EMBR3), altamente exposta ao mercado norte-americano, despencou 3,7% e chegou a registrar perdas de mais de 8% ao longo do dia. Segundo estimativas de analistas, cerca de 60% da receita da empresa tem origem nos EUA, e o impacto das novas tarifas pode significar uma redução de até 35% no seu lucro operacional anual. Lula promete retaliação e estuda acionar a OMC Em entrevista à TV Record, o presidente Lula afirmou que o Brasil responderá à altura, adotando tarifas de 50% sobre produtos norte-americanos, caso a medida de Trump seja mantida. Ele citou a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso, como base legal para as possíveis retaliações. Segundo o Planalto, não há intenção de diálogo direto com Trump agora.

Além das tarifas, outras medidas estão sendo avaliadas, como a cassação de patentes, renegociação de acordos comerciais e a formação de uma frente internacional com países igualmente prejudicados. O governo também planeja levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC), para contestar juridicamente a medida americana e buscar apoio internacional.

O principal temor do governo é que o tarifaço provoque um salto na inflação, especialmente se atingir produtos básicos da pauta de exportação brasileira. A estratégia, segundo fontes do Planalto, será calibrada para proteger a indústria nacional sem comprometer ainda mais o equilíbrio macroeconômico do país. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (10): Dólar: 0,72%, a R$ 5,543.

