Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (7): Primeiro dia do 'tarifaço' tem impacto limitado no Brasil

Trump taxa a Índia em 50% por conta de petróleo russo e acende alerta no Brasil

Temporada de balanços: Petrobras é o destaque do dia Primeiro dia do 'tarifaço' tem impacto limitado no Brasil Entraram em vigor ontem (6) as novas tarifas comerciais dos EUA, impostas pelo presidente Donald Trump, com impacto direto sobre o Brasil. O tarifaço prevê sobretaxa de 50% sobre a maioria das exportações brasileiras aos EUA, atingindo setores industriais e do agronegócio. Apesar disso, áreas consideradas estratégicas foram poupadas da tarifa adicional de 40%, sujeitas apenas a taxa de 10%.

No primeiro dia de vigência, o impacto foi limitado nos mercados. O Ibovespa subiu 1,04% e voltou aos 134 mil pontos, enquanto o dólar recuou e ficou abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez desde 8 de julho, antes do anúncio das tarifas.

A explicação está no ambiente internacional: dados econômicos mais fracos nos EUA aumentaram as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve, o que impulsionou o apetite ao risco global e favoreceu os emergentes.

No entanto, o alívio é apenas temporário. A longo prazo, os efeitos do tarifaço podem ser profundos: segundo estimativas preliminares, o Brasil pode perder bilhões de reais em crescimento econômico, além de ver milhares de empregos ameaçados, especialmente em setores como indústria de transformação, agricultura e mineração. A tendência de maior protecionismo global também levanta dúvidas sobre a estabilidade do comércio internacional em 2025. Trump taxa a Índia em 50% por conta de petróleo russo e acende alerta no Brasil Outro movimento importante do governo americano acendeu um sinal de alerta no Brasil. Donald Trump anunciou ontem uma tarifa extra de 25% sobre produtos da Índia, elevando para 50% a taxação total. A justificativa foi geopolítica: segundo ele, as importações indianas de petróleo russo estariam ajudando a financiar a guerra na Ucrânia. As tarifas passam a valer em 27 de agosto, com exceção para mercadorias já em trânsito.

Além do impacto direto sobre a Índia, a decisão é vista como um recado a outros países que mantêm laços comerciais com Moscou, entre eles, o Brasil. Nos últimos anos, o país aumentou significativamente as compras de diesel e fertilizantes russos, insumos estratégicos para o agronegócio. Com Trump já sinalizando que pode adotar medidas semelhantes contra a China, cresce a incerteza sobre os próximos alvos da política comercial americana. Temporada de balanços: Petrobras é o destaque do dia A temporada de balanços do 2º trimestre ganha força nesta semana e tem hoje sua principal atração: a Petrobras divulga seus resultados após o fechamento do mercado.

O lucro líquido deve ficar entre R$ 20,1 bilhões e R$ 22,4 bilhões, revertendo prejuízo de um ano antes. Apesar da queda frente ao 1º trimestre, o mercado se animou com a produção acima do esperado (2,9 milhões de barris/dia) e com a possibilidade de uma boa distribuição de dividendos.

Também publicam balanços hoje: Alpargatas, Assaí, Azzas, B3, Energisa, Engie, Eztec, Fleury, Kepler Weber, Renner, Magalu, Movida, Petroreconcavo, Petz, Rumo, Stone, Tenda e Vivara. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (6): Dólar: -0,78%, a R$ 5,463.

