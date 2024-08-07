Bom dia, investidor,
Confira os destaques desta quinta (7):
- Primeiro dia do 'tarifaço' tem impacto limitado no Brasil
- Trump taxa a Índia em 50% por conta de petróleo russo e acende alerta no Brasil
- Temporada de balanços: Petrobras é o destaque do dia
Primeiro dia do 'tarifaço' tem impacto limitado no Brasil
- Entraram em vigor ontem (6) as novas tarifas comerciais dos EUA, impostas pelo presidente Donald Trump, com impacto direto sobre o Brasil. O tarifaço prevê sobretaxa de 50% sobre a maioria das exportações brasileiras aos EUA, atingindo setores industriais e do agronegócio. Apesar disso, áreas consideradas estratégicas foram poupadas da tarifa adicional de 40%, sujeitas apenas a taxa de 10%.
- No primeiro dia de vigência, o impacto foi limitado nos mercados. O Ibovespa subiu 1,04% e voltou aos 134 mil pontos, enquanto o dólar recuou e ficou abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez desde 8 de julho, antes do anúncio das tarifas.
- A explicação está no ambiente internacional: dados econômicos mais fracos nos EUA aumentaram as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve, o que impulsionou o apetite ao risco global e favoreceu os emergentes.
- No entanto, o alívio é apenas temporário. A longo prazo, os efeitos do tarifaço podem ser profundos: segundo estimativas preliminares, o Brasil pode perder bilhões de reais em crescimento econômico, além de ver milhares de empregos ameaçados, especialmente em setores como indústria de transformação, agricultura e mineração. A tendência de maior protecionismo global também levanta dúvidas sobre a estabilidade do comércio internacional em 2025.
Trump taxa a Índia em 50% por conta de petróleo russo e acende alerta no Brasil
- Outro movimento importante do governo americano acendeu um sinal de alerta no Brasil. Donald Trump anunciou ontem uma tarifa extra de 25% sobre produtos da Índia, elevando para 50% a taxação total. A justificativa foi geopolítica: segundo ele, as importações indianas de petróleo russo estariam ajudando a financiar a guerra na Ucrânia. As tarifas passam a valer em 27 de agosto, com exceção para mercadorias já em trânsito.
- Além do impacto direto sobre a Índia, a decisão é vista como um recado a outros países que mantêm laços comerciais com Moscou, entre eles, o Brasil. Nos últimos anos, o país aumentou significativamente as compras de diesel e fertilizantes russos, insumos estratégicos para o agronegócio. Com Trump já sinalizando que pode adotar medidas semelhantes contra a China, cresce a incerteza sobre os próximos alvos da política comercial americana.
Temporada de balanços: Petrobras é o destaque do dia
- A temporada de balanços do 2º trimestre ganha força nesta semana e tem hoje sua principal atração: a Petrobras divulga seus resultados após o fechamento do mercado.
- O lucro líquido deve ficar entre R$ 20,1 bilhões e R$ 22,4 bilhões, revertendo prejuízo de um ano antes. Apesar da queda frente ao 1º trimestre, o mercado se animou com a produção acima do esperado (2,9 milhões de barris/dia) e com a possibilidade de uma boa distribuição de dividendos.
- Também publicam balanços hoje: Alpargatas, Assaí, Azzas, B3, Energisa, Engie, Eztec, Fleury, Kepler Weber, Renner, Magalu, Movida, Petroreconcavo, Petz, Rumo, Stone, Tenda e Vivara.
Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (6):
- Dólar: -0,78%, a R$ 5,463.
- B3 (Ibovespa): 1,04%, aos 134.537,63 pontos.
Queremos ouvir você
Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.