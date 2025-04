Quarta-feira, 09/04/2025 Bolsas da Ásia em queda após 'tarifaço' Go Nakamura/Reuters 'Tarifaço' entra em vigor e bolsas caem na Ásia; ata do Fed também é destaque Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (9): Tarifas dos EUA entram em vigor hoje

Bolsas asiáticas caem com temor de guerra comercial

Fed divulga ata do FOMC com foco nos riscos e nas tarifas Tarifas dos EUA entram em vigor hoje A partir de hoje, entram oficialmente em vigor as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre importações de diversos países. A medida, anunciada pelo presidente Donald Trump, visa pressionar parceiros comerciais considerados "injustos" com os produtos americanos.

O Brasil permanece com uma tarifa de 10%, mas a China foi o principal alvo, com sobretaxas que agora chegam a 104%, após um novo aumento confirmado ontem.

O governo Trump implementou dois tipos de tarifas: as abrangentes, aplicadas globalmente, e as recíprocas, que miram países com tarifas superiores a 20% sobre produtos dos EUA. Bolsas asiáticas caem com temor de guerra comercial As bolsas asiáticas operaram em queda acentuada nesta madrugada, refletindo o impacto das novas tarifas americanas sobre produtos chineses. O índice Nikkei, do Japão, recuou 3,93%, enquanto o iene se valorizou 0,7% frente ao dólar, em um movimento típico de busca por segurança.

Em Taiwan, o índice Taiex caiu 5,8% e, na Coreia do Sul, o mercado de Seul recuou 1,73%. A bolsa de Hong Kong também sofreu queda, de 1,6%.

A exceção foi Xangai, que registrou leve alta de 0,2%, impulsionada por medidas locais de estímulo. Fed divulga ata do FOMC com foco nos riscos e nas tarifas Às 15h (horário de Brasília), o Federal Reserve publicará a ata da sua última reunião de política monetária, realizada nos dias 18 e 19 de março. Na ocasião, o banco central americano manteve a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,50%, estendendo a pausa no ciclo de cortes iniciado em setembro.

A ata deve detalhar as preocupações com a inflação persistente, as discussões internas sobre os riscos econômicos e a avaliação dos possíveis efeitos das novas tarifas impostas por Trump.

A próxima reunião do FOMC está marcada para os dias 6 e 7 de maio, e o mercado espera que o Fed mantenha os juros inalterados, apesar da pressão política por reduções. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (8): Dólar: 1,47%, a R$ 5,997.

