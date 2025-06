Quarta-feira, 04/06/2025 Taxas sobre aço e alumínio, e alta da Nvidia são destaques de hoje Bom dia, investidor! Veja os destaques desta quarta-feira (4): Trump assinou decreto para dobrar taxas sobre aço e alumínio

IOF segue sem solução; taxa sobre VGBL é adiada

Nvidia volta a ser a maior empresa dos EUA em valor de mercado Trump assinou decreto para dobrar taxas sobre aço e alumínio O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (3) o decreto que dobra, de 25% para 50%, as tarifas sobre as importações de aço e alumínio. São dois setores que considera estratégicos, e o Reino Unido está isento dessa mudança.

As tarifas entram em vigor hoje. A medida já havia sido anunciada na semana passada.

Para uma fabricante brasileira, é uma boa notícia. A Gerdau, fabricante de aço sediada em Porto Alegre, tem 60% do seu Ebitda (uma métrica de fluxo de caixa) atrelado às operações na América do Norte, e não paga a taxa sobre essa produção.

Hoje, a companhia mantém 11 unidades industriais nos Estados Unidos e Canadá, voltadas à produção de aços longos e especiais.

Apesar disso, a medida pode impactar outros mercados e indústrias, além de afetar a inflação norte-americana. IOF segue sem solução; taxa sobre VGBL é adiada O anúncio de medidas alternativas ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para equilibrar as contas públicas neste ano só será feito depois da anuência dos líderes dos partidos no Congresso Nacional, segundo disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem à tarde.

Porém, ontem à noite, o governo decidiu adiar para 25 de junho o prazo para pagamento do IOF sobre depósitos acima de R$ 50 mil em planos de previdência privada como o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). A alíquota seria de 5%. Antes da mudança, porém, a operação era livre de taxas. Nvidia volta a ser a maior empresa dos EUA em valor de mercado A Nvidia ultrapassou a Microsoft como a maior empresa dos EUA em valor de mercado, recuperando o trono que perdeu durante a venda de ações de IA no final de janeiro.

No fechamento de ontem, a empresa de chips valia US$ 3,45 trilhões, em comparação com os US$ 3,44 trilhões da Microsoft.

O bom resultado da empresa, com crescimento de 69% do lucro, foi o impulsionador para as ações, que subiram cerca de 3% ontem.

A alta das ações também impulsionou as Bolsas de Valores norte-americanas.

As bolsas asiáticas fecharam em alta hoje, um dia após Wall Street se aproximar um pouco mais de níveis históricos, também puxadas por empresas de tecnologia. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça-feira (3): Dólar: -0,70%, a R$ 5,635

