Quinta-feira, 10/04/2025 Trégua tarifária impulsiona bolsas globais; EUA divulgam dados da inflação Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (10): Trump pausa tarifas e bolsas disparam na Ásia e Europa

EUA: inflação pode ditar rumo dos juros

Brasil: IBGE divulga dados do setor de serviços Trump pausa tarifas e bolsas disparam na Ásia e Europa As bolsas internacionais abriram o dia em forte alta após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma suspensão temporária de 90 dias nas tarifas impostas a dezenas de países. O movimento animou os mercados, principalmente na Ásia, onde o índice Nikkei, em Tóquio, fechou com impressionantes 9,12% de alta, e o Topix avançou 8,09%.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 6,6%, e em Sydney, a alta foi de 4,5%. Na China, os índices também operaram no azul, mesmo com Trump tendo elevado para 125% as tarifas sobre produtos chineses. O CSI300 subia 0,85%, o SSEC (Xangai) ganhava 1,16% e o Hang Seng, de Hong Kong, avançava 2,65%.

Na Europa, o entusiasmo continuou: Madri subia 8,5%, Frankfurt 7,81%, Milão 7,81%, Paris 6,43% e Londres 5,99%.

A decisão foi anunciada por Trump em sua rede social, Truth Social, e reforçada por declarações do republicano e seus aliados. Ele sinalizou que não pretende escalar a disputa com a China e que espera "fazer um bom acordo". EUA: inflação pode ditar rumo dos juros Às 9h30 (horário de Brasília), será divulgado o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) de março nos EUA, um dos dados mais aguardados do mês. O mercado projeta inflação anual de 2,6%, o menor nível desde outubro, e uma alta mensal de apenas 0,1%.

A inflação núcleo (que exclui alimentos e energia) deve cair para 3,0% na base anual, a mais baixa desde abril de 2021. No entanto, há preocupação de que os efeitos das novas tarifas impostas recentemente por EUA e China pressionem os preços nos próximos meses.

Com a tensão entre a Casa Branca e o Federal Reserve aumentando -- Trump pressiona por cortes nos juros enquanto o Fed teme a alta da inflação --, o dado de hoje pode influenciar diretamente as próximas decisões da autoridade monetária americana. Brasil: IBGE divulga dados do setor de serviços Às 9h, o IBGE divulga os dados da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) de fevereiro. O setor, que representa mais de 70% do PIB brasileiro, mostrou retração de 0,2% em janeiro, após queda de 0,5% em dezembro de 2024.

Com dois meses consecutivos de recuo, o dado de fevereiro será importante para avaliar a trajetória da atividade econômica no primeiro trimestre de 2025. O acumulado em 12 meses até janeiro desacelerou de 3,2% para 2,9%, sinalizando perda de fôlego. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (9): Dólar: -2,54%, a R$ 5,845.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (9): Dólar: -2,54%, a R$ 5,845.

B3 (Ibovespa): 3,12%, aos 127.795,93 pontos.