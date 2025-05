Segunda-feira, 05/05/2025 B3/Divulgação Trump acena para a China e balanços movimentam a Bolsa nesta segunda Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta segunda (5): Trump abre espaço para aliviar tensões com a China

Balanços no Brasil: BB Seguridade, CSN e Pão de Açúcar

EUA: PMI de serviços aponta desaceleração Trump abre espaço para aliviar tensões com a China O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que está disposto a reduzir as tarifas sobre produtos chineses, que hoje chegam a até 145%. Em entrevista exibida neste domingo (4) no programa "Meet the Press", da NBC, Trump reconheceu que as taxas atuais "tornam impossível fazer negócios" entre os dois países.

A China, que retaliou com tarifas de até 125% sobre produtos americanos, anunciou na sexta-feira (2) que avalia retomar as negociações comerciais com os EUA, desde que haja redução das tarifas. Foi o primeiro sinal concreto de possível reaproximação entre as duas maiores economias do mundo. As bolsas americanas encerraram a sexta em alta com essa sinalização de Pequim.

Trump classificou as declarações recentes da China como "positivas", mas reforçou que qualquer acordo precisa ser "justo". Balanços no Brasil: BB Seguridade, CSN e Pão de Açúcar A temporada de resultados do 1º trimestre de 2025 segue movimentando o mercado. Após o fechamento do pregão desta segunda-feira, seis empresas divulgam seus números: BB Seguridade (BBSE3), CCR (CCRO3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Tim (TIMS3) e Grupo Pão de Açúcar (PCAR3).

O desempenho dessas companhias poderá influenciar seus papéis nos próximos dias e dar pistas sobre a recuperação de setores estratégicos. EUA: PMI de serviços aponta desaceleração Às 10h45 (horário de Brasília), será divulgado o PMI de serviços dos EUA referente a abril. O último dado disponível, de março, mostrou uma queda para 51,4 pontos, abaixo da expectativa de 52,5 e de 54,4 no mês anterior -- sinalizando a segunda leitura mais fraca do setor em um ano.

A desaceleração foi impulsionada pela retração nas novas encomendas, com destaque para a demanda externa. A incerteza econômica e as tarifas comerciais reduziram o ritmo de contratações e elevaram o custo dos insumos, pressionando as empresas a repassar preços. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (2): Dólar: -0,41%, a R$ 5,654.

B3 (Ibovespa): 0,05%, aos 135.133,88 pontos.