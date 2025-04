Quarta-feira, 02/04/2025 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar o tarifaço hoje Saul Loeb/AFP Trump anuncia tarifaço e IBGE divulga dados da produção industrial Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (2): IBGE divulga produção industrial de fevereiro O IBGE publica hoje, às 9h, os dados da produção industrial brasileira referentes a fevereiro. Após um desempenho considerado nulo em janeiro (0,0%), que interrompeu três meses seguidos de queda, economistas projetam uma leve recuperação. A mediana das estimativas aponta para um crescimento de 0,3% em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal. Caso se confirme, será o primeiro avanço mensal desde setembro de 2024.

As projeções do mercado variam de uma retração de 0,4% a um crescimento de 1,5%, refletindo a incerteza sobre a intensidade da retomada da atividade industrial. Já na comparação anual com fevereiro de 2024, espera-se um avanço de 2,1%, com previsões oscilando entre 0,8% e 2,9%.

No acumulado de 12 meses até janeiro, a produção industrial havia registrado crescimento de 1,4%, com oito resultados positivos consecutivos nessa base de comparação. Trump anuncia novo pacote de tarifas; Brasil pode ser alvo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará hoje, às 17h (horário de Brasília), o anúncio oficial de um novo pacote de tarifas de importação, que ele chama de "tarifas recíprocas". Trump declarou que esta quarta-feira (2), será o "Dia da Libertação", em referência ao que considera um marco na correção das "injustiças comerciais" contra os EUA.

Ainda não se sabe exatamente quais países e produtos serão afetados, mas o governo brasileiro já vê fortes indícios de que o Brasil estará na lista. Entre os setores mais vulneráveis estão o aço, o alumínio e o etanol. Este último tem sido citado com frequência por Trump, que critica a diferença de tarifas: enquanto os EUA cobram 2,5% para importar etanol brasileiro, o Brasil taxa o produto americano em 18%.

Segundo autoridades brasileiras, o país pode responder com aumentos de tarifas em até 35% em diversos produtos sem infringir os acordos da OMC (Organização Mundial do Comércio). A expectativa é de que a média das tarifas fique em torno de 20%, com exceção dos veículos, cuja taxação já foi confirmada por Trump anteriormente em 25%. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (1): Dólar: -0,39, a R$ 5,683.

B3 (Ibovespa): 0,68%, aos 131.147,3 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição