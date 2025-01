Quinta-feira, 23/01/2025 Donald Trump Reprodução Trump discursa em Davos, CMN se reúne; veja os destaques da quinta Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta quinta (23): CMN se reúne e pode dar pistas sobre a política monetária

Arrecadação federal de dezembro será divulgada hoje

Discurso de Trump em Davos gera expectativa CMN se reúne e pode dar pistas sobre a política monetária O CMN (Conselho Monetário Nacional) se reúne hoje, às 9h, e o mercado estará atento a possíveis sinalizações sobre a política monetária brasileira.

O órgão, composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem um papel estratégico na formulação da política econômica.

Embora a reunião do CMN não defina diretamente a taxa Selic, qualquer menção sobre o cenário inflacionário, o crédito e o crescimento econômico pode influenciar as expectativas dos investidores sobre os próximos passos do Banco Central. Arrecadação federal de dezembro será divulgada hoje Às 10h30, a Receita Federal publica os dados da arrecadação tributária de dezembro. O número é relevante porque representa o fechamento do ano fiscal de 2024, permitindo uma análise mais ampla da saúde financeira do país.

Em novembro, a arrecadação atingiu R$ 209,2 bilhões, um aumento real de 11,21% em relação ao mesmo mês de 2023. O resultado foi impulsionado pelo crescimento das vendas de bens e serviços e pelo retorno da tributação sobre combustíveis.

Se o dado de dezembro confirmar uma trajetória robusta, pode reforçar o discurso do governo de que há espaço para ajustes fiscais sem necessidade de novos aumentos de impostos. Discurso de Trump em Davos gera expectativa O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursará hoje, às 13h, no Fórum Econômico Mundial de Davos. A fala será feita por videoconferência e pode ter impacto imediato nos mercados globais.

Trump deve reforçar sua postura protecionista, o que pode trazer volatilidade para as bolsas e para o câmbio, especialmente se ele sinalizar novas tarifas comerciais contra a China ou a União Europeia.

Antes do discurso, os índices futuros das bolsas americanas já operavam em queda, refletindo a cautela dos investidores. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (22): Dólar: -1,4%, a R$ 5,946.

