IBGE: Desemprego cai em 18 estados no segundo trimestre

O aguardado encontro entre Donald Trump (presidente dos EUA) e Vladimir Putin (presidente da Rússia) acontece hoje no Alasca. Esta é a primeira reunião entre os dois líderes desde o retorno de Trump à Casa Branca, e o foco principal será a guerra na Ucrânia. O mundo acompanha atento qualquer sinal de cessar-fogo ou avanço nas negociações de paz.

Antes mesmo do início do encontro, os mercados globais reagiam positivamente. O índice europeu Stoxx 600 subia 0,2%, enquanto os futuros do S&P 500 operavam em alta, refletindo o otimismo dos investidores com uma possível redução das tensões no Leste Europeu.

Putin também quer debater cooperação econômica, comércio e temas ligados a armas nucleares. Trump, por sua vez, sugeriu endurecer sanções secundárias contra países que mantêm comércio com a Rússia, o que pode impactar diretamente grandes importadores de petróleo russo como Brasil, China, Índia e Turquia.

Caso as sanções se intensifiquem, o país pode enfrentar aumento no custo de importação de combustíveis, especialmente o diesel russo, pressionando a inflação e, consequentemente, as decisões do Banco Central. Em caso de fracasso nas negociações, o mercado espera fuga de ativos de risco, queda das bolsas e valorização do dólar. IBGE: Desemprego cai em 18 estados no segundo trimestre O desemprego no Brasil registrou queda em 18 estados no segundo trimestre de 2025, acompanhando o recuo da taxa nacional para 5,8%, o menor nível da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (15) pelo IBGE e comparam o desempenho do mercado de trabalho com o primeiro trimestre do ano, quando a taxa era de 7%. Em nove unidades da federação, a taxa se manteve estável, sem variações estatisticamente significativas.

Essa foi a primeira vez que o índice ficou abaixo de 6% no país segundo a metodologia da pesquisa, reforçando a tendência de recuperação do mercado de trabalho observada nos últimos meses. O dado nacional já havia sido publicado no final de julho, e os resultados regionais ajudam a detalhar como essa melhora se distribui pelo território nacional. A queda no desemprego, combinada com a estabilidade nos demais estados, pode indicar um cenário mais favorável para o consumo e para a atividade econômica no segundo semestre. EUA: Varejo e indústria são termômetros da economia Às 9h30 (horário de Brasília), os Estados Unidos divulgam dois indicadores-chave para avaliar o ritmo da atividade econômica no país. O primeiro é o resultado das vendas no varejo em julho, que deve apresentar alta de 0,5%, segundo projeções do mercado, após um avanço de 0,6% em junho. Esse dado é relevante por refletir o comportamento do consumo das famílias, responsável por cerca de dois terços do PIB americano.

O segundo dado é o índice Empire State de atividade industrial de agosto, que mede a evolução do setor manufatureiro no Estado de Nova York. A expectativa é de recuo para -1,0, após marcar 5,5 em julho. Um número negativo indica contração da atividade e pode sinalizar enfraquecimento na indústria, segmento que já vem mostrando sinais de desaceleração nos últimos meses.

Mais tarde, às 10h15, será divulgada a produção industrial de julho, com previsão de crescimento de 0,1% em relação a junho, quando havia subido 0,3%. Esse indicador complementa o panorama da indústria e ajuda a entender o desempenho do setor como um todo.

Esses indicadores são chamados de "leading indicators" porque ajudam a prever o ritmo da economia e o que pode acontecer nos próximos meses. O Fed (Federal Reserve), o banco central dos EUA, acompanha de perto esses números para decidir sobre as taxas de juros. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (14): Dólar: 0,32%, a R$ 5,418.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (14): Dólar: 0,32%, a R$ 5,418.

B3 (Ibovespa): -0,24%, aos 136.355,78 pontos.