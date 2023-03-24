Bom dia, investidor! Confira os destaques desta semana nos mercados: Paralisação do governo americano entra no 13º dia sem solução em vista

Trump impõe tarifa de 100% sobre a China e eleva tensão comercial

Varejo brasileiro pode indicar força da economia doméstica

Livro Bege oferece retrato atualizado da economia americana

IBC-Br revela prévia do PIB do Brasil Paralisação do governo americano entra no 13º dia sem solução à vista A paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, iniciada há 13 dias, continua sem solução à vista. O impasse político entre democratas e republicanos sobre o orçamento federal tem mantido serviços públicos fechados e compromete cada vez mais o funcionamento da máquina estatal.

Na sexta-feira (10), a Casa Branca confirmou o início de uma rodada de demissões em massa no funcionalismo. Segundo autoridades, mais de 1.300 cortes já estão sendo realizados apenas no Departamento do Tesouro, e outros órgãos atingidos incluem os departamentos de Comércio, Educação, Energia, Segurança Interna e Saúde.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defende cortes profundos na estrutura governamental, usa o shutdown como instrumento político para pressionar por um orçamento que contemple suas propostas. A continuidade do shutdown eleva a incerteza fiscal nos EUA e já adiou a publicação de dados econômicos importantes, como o Payroll. Trump impõe tarifa de 100% sobre a China e eleva tensão comercial A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses foi confirmada na noite de sexta-feira (10), após novas restrições do governo de Pequim à exportação de terras raras, minerais essenciais para a indústria global de tecnologia. A medida entrará em vigor a partir de 1º de novembro e foi acompanhada de uma nova ameaça: controles de exportação "em larga escala" sobre praticamente todos os produtos fabricados pela China, incluindo softwares críticos.

A resposta oficial da China veio neste domingo (12), quando o Ministério do Comércio divulgou um comunicado pedindo aos EUA que resolvam as diferenças "por meio de negociações, em vez de ameaças". A nota, no entanto, também trouxe um tom firme, com Pequim alertando que, se os Estados Unidos insistirem nessa prática, "a China certamente tomará medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos". O documento conclui afirmando que o país asiático "não quer uma guerra tarifária, mas não tem medo de uma".

No mesmo dia, Trump foi às redes sociais para amenizar o discurso, dizendo que o presidente Xi Jinping "teve apenas um momento ruim" e que os EUA "querem ajudar a China, não prejudicá-la". Em relação ao encontro entre os dois líderes, previsto para o fim do mês na Coreia do Sul, Trump afirmou que "não sabe se acontecerá, mas que estará lá".

Enquanto isso, a China vem ampliando suas medidas de retaliação. O governo chinês iniciou inspeções rigorosas para dificultar a entrada de chips da Nvidia, aplicou tarifas adicionais sobre embarcações de bandeira americana e abriu uma investigação antitruste contra a fabricante de semicondutores Qualcomm. Também impôs restrições à exportação de tecnologias sensíveis, além de equipamentos e insumos usados na produção de baterias. Segundo analistas, o presidente Xi busca aumentar sua margem de negociação antes do possível encontro com Trump.

A posição estratégica da China nesse confronto é relevante: o país detém cerca de 70% da produção global de terras raras e é responsável por 90% do processamento desses minerais no mundo, o que limita significativamente a capacidade de manobra dos Estados Unidos, altamente dependentes desses insumos. Varejo brasileiro pode indicar força da economia doméstica Na quarta-feira (15), às 9h, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga os números de vendas do varejo em agosto. A expectativa é que os dados tragam uma leitura mais precisa sobre o comportamento do consumo no país.

No levantamento anterior, o setor apresentou queda de 0,3% na comparação mensal e alta de 1,0% em relação a agosto do ano passado, números que vieram dentro ou acima das projeções. Agora, o mercado espera avaliar se a demanda das famílias segue firme, mesmo diante de juros elevados, que seguem restringindo crédito e comprimindo a renda.

O desempenho do varejo é fundamental, já que o consumo das famílias é um dos pilares do PIB brasileiro. Livro Bege oferece retrato atualizado da economia americana Às 15h da quarta, o Federal Reserve divulga o Livro Bege, relatório que resume as condições econômicas observadas nos 12 distritos regionais do banco central americano.

O documento será especialmente importante nesta edição, já que, com o shutdown em curso, vários indicadores oficiais foram suspensos. O Livro Bege se torna, assim, uma das poucas fontes disponíveis para medir a temperatura da economia dos EUA neste momento.

Ele também poderá trazer pistas sobre os próximos passos do Fed, sobretudo em relação à taxa de juros, que segue em patamares elevados. IBC-Br revela prévia do PIB do Brasil Na quinta-feira (16), às 9h, o Banco Central divulga o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) de agosto, indicador que antecipa o desempenho do PIB brasileiro. Em julho, o índice recuou 0,5%, pior que a estimativa do mercado, que projetava queda de 0,2%.

Apesar da retração recente, o acumulado em 12 meses mostra alta de 3,5%, refletindo resiliência da economia. A fraqueza no curto prazo, no entanto, está ligada ao aperto monetário, com Selic em 15%, menor disponibilidade de crédito, alto endividamento das famílias e acomodação do setor agropecuário, que liderou o crescimento no início do ano.

O dado de agosto é crucial para avaliar o ritmo da economia no segundo semestre e pode influenciar as projeções para o PIB de 2024. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (9): Dólar: +2,38%, a R$ 5,503

