Brasil rebate acusações dos EUA após 'tarifaço' e defende Pix Trump articula encontro entre Putin e Zelensky O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que já iniciou os preparativos para uma reunião entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A articulação ocorre após um telefonema de 40 minutos entre Trump e Putin, e representa a mais direta tentativa de mediação desde o início da guerra.

O encontro, ainda sem data definida, deverá ser organizado com apoio do vice-presidente J.D. Vance, do secretário de Estado Marco Rubio e do empresário Steve Witkoff, aliado próximo de Trump. O anúncio foi feito durante evento com líderes europeus, onde Trump destacou que há progresso, mas reconheceu que um cessar-fogo imediato continua fora do alcance.

Trump afirmou que espera ter mais clareza sobre uma possível solução "em uma ou duas semanas", embora tenha reforçado que as negociações são complexas e envolvem interesses estratégicos sensíveis, especialmente no que diz respeito à segurança da Ucrânia.

A maior preocupação de Zelensky e dos aliados europeus gira em torno da construção de uma rede de garantias de segurança envolvendo os Estados Unidos. A ideia seria formar uma aliança que proteja o território ucraniano mesmo após um possível acordo, minimizando o risco de futuras invasões por parte da Rússia. Brasil rebate acusações dos EUA após 'tarifaço' e defende Pix O governo brasileiro apresentou ontem sua defesa formal contra a investigação aberta pelos Estados Unidos sob a chamada Seção 301 da Lei de Comércio americana, mesmo instrumento legal usado por Donald Trump no passado para justificar barreiras à China.

A medida ocorre após o anúncio, feito em 9 de julho, de que produtos brasileiros passariam a ser taxados em 50% a partir de agosto. O Itamaraty entregou um documento de 91 páginas, assinado pelo chanceler Mauro Vieira, rebatendo ponto a ponto as acusações do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA).

Entre os principais temas abordados na defesa brasileira está o comércio digital, com ênfase no Pix. O governo argumenta que o sistema de pagamentos instantâneos é acessível a todos os provedores, nacionais e estrangeiros, desde que respeitem as normas do Banco Central e da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), rebatendo a acusação de que a ferramenta representa uma barreira à concorrência internacional.

O governo também contesta o uso da Seção 301 como instrumento legítimo e reforça que eventuais disputas comerciais devem ser resolvidas na OMC (Organização Mundial do Comércio). A defesa afirma ainda que os Estados Unidos registraram superávit de US$ 7,4 bilhões na balança comercial com o Brasil em 2024, o que enfraquece a tese de prejuízo econômico. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (18): Dólar: +0,68%, a R$ 5,435.

B3 (Ibovespa): +0,72%, aos 137.321,64 pontos.