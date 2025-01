Quinta-feira, 09/01/2025 97/iStock Varejo brasileiro em foco e mercados dos EUA fechados: os destaques do dia Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja quais são os destaques desta quinta (9): IBGE divulga dados do varejo de novembro

Bolsas dos EUA fecham hoje em homenagem a Jimmy Carter IBGE divulga dados do varejo de novembro Às 9h desta quinta-feira, o IBGE divulgará os números de vendas no varejo referentes a novembro de 2024.

Esse indicador é essencial para avaliar a saúde do setor de consumo no Brasil, que responde por uma parcela significativa do PIB e reflete o comportamento da demanda interna.

Em outubro, o volume de vendas avançou 0,4% na comparação com o mês anterior, acumulando uma alta de 5,0% no ano e de 4,4% nos últimos 12 meses.

Entre os setores que mais se destacaram no desempenho de outubro, estão artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria; tecidos, vestuário e calçados; além de outros artigos de uso pessoal e doméstico.

Esses dados serão acompanhados de perto pelo mercado, especialmente em um cenário de juros elevados e crédito restrito, que têm exercido pressão sobre a confiança dos consumidores Bolsas dos EUA fecham hoje em homenagem a Jimmy Carter Nos Estados Unidos, os mercados financeiros estarão fechados hoje em memória ao ex-presidente Jimmy Carter, que morreu em 29 de dezembro de 2024.

Este feriado nacional de luto segue uma tradição que acontece sempre que um ex-mandatário do país morre, sendo a última vez em 2018, após a morte de George H.W. Bush.

O fechamento impacta tanto as Bolsas de Valores quanto o mercado de títulos americanos, que encerram suas operações mais cedo hoje.

Com isso, o foco dos investidores dos EUA retorna amanhã, quando será divulgada a criação de empregos (payroll) de dezembro de 2024. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (8): Dólar: -0,08%, a R$ 6,1090.

B3 (Ibovespa): -1,27%, aos 119.624,51 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição