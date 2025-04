Quarta-feira, 16/04/2025 Getty Images Varejo e produção industrial dos EUA são os destaques desta quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (16): Varejo dos EUA deve ter alta moderada com impulso pontual de tarifas

Produção industrial americana deve confirmar desaceleração Varejo dos EUA deve ter alta moderada com impulso pontual de tarifas Às 9h30, saem os dados de vendas no varejo de março nos EUA. As projeções apontam para um avanço de 1,1% no mês, sugerindo uma retomada moderada após o fraco crescimento de 0,2% em fevereiro.

O desempenho, no entanto, é atribuído em grande parte à antecipação de compras por consumidores, que buscaram escapar dos aumentos de preços provocados por novas tarifas sobre produtos importados, principalmente veículos.

A NRF (National Retail Federation) já havia apontado crescimento de 0,6% nas vendas em março frente a fevereiro, com alta anual de 4,75%, excluindo automóveis e combustíveis. Apesar da alta, o ambiente permanece incerto: consumidores seguem cautelosos, com parte da renda sendo direcionada para a poupança, em resposta ao cenário econômico mais volátil. Produção industrial americana deve confirmar desaceleração Outro indicador importante será divulgado às 10h15: a produção industrial dos EUA em março. Em fevereiro, havia surpreendido com alta de 0,7%, puxado pelo setor automotivo e pela corrida de indústrias para antecipar a produção antes do impacto das tarifas.

Agora, os sinais de desaceleração são mais evidentes. Analistas esperam retração no dado de março, refletindo a elevação nos custos de insumos importados e um cenário industrial menos dinâmico. Esse resultado pode influenciar diretamente as próximas decisões do Federal Reserve, que já monitora de perto o impacto das tarifas e a evolução da demanda interna. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (15): Dólar: 0,67%, a R$ 5,891.

Dólar: 0,67%, a R$ 5,891.

B3 (Ibovespa): -0,16%, aos 129.245,39 pontos.