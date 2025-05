Quinta-feira, 15/05/2025 Fachada da Bolsa de Valores de Nova York, a Nyse, em Wall Street Joshua Tsu/Unsplash Varejo no Brasil e dados dos EUA em foco nesta quinta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (15): Desempenho do varejo brasileiro em março

Indicadores dos EUA devem trazer sinais sobre economia global

Balanços no Brasil: Banco do Brasil e BRF em destaque Desempenho do varejo brasileiro em março O IBGE divulga hoje, às 9h, os dados de vendas no varejo de março. A expectativa do mercado é de um avanço de 1% no varejo restrito em relação a fevereiro, com projeções variando entre queda de 0,4% e alta de 1,8%.

No varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, a previsão é de crescimento de 2% na mesma base de comparação. Na comparação com março de 2024, as vendas no varejo restrito devem ter registrado uma leve queda de 0,5%, refletindo o impacto da desaceleração do consumo das famílias em meio a juros elevados e crédito mais restrito. Indicadores dos EUA devem trazer sinais sobre economia global Às 9h30, saem os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos Estados Unidos de abril, que medem a inflação no atacado e são uma referência importante para as próximas decisões do Federal Reserve, o banco central americano.

No mesmo horário, serão divulgadas as vendas no varejo de abril, dado crucial para avaliar a força do consumo das famílias americanas, que responde por quase 70% do PIB do país.

Esses dados ajudarão a calibrar as expectativas do mercado sobre os próximos passos da política monetária americana, em um cenário de inflação ainda acima da meta de 2%. Balanços no Brasil: Banco do Brasil e BRF em destaque Após o fechamento do mercado, diversas empresas brasileiras, incluindo Banco do Brasil (BBAS3), BRF (BRFS3), Cosan (CSAN3), CPFL Energia (CPFE3), Cyrela (CYRE3) e Marfrig (MRFG3), divulgarão seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025.

O Banco do Brasil, em particular, é esperado para apresentar números que podem fornecer uma visão mais clara sobre a saúde do setor bancário nacional. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (14): Dólar: 0,42%, a R$ 5,632.

Dólar: 0,42%, a R$ 5,632.

B3 (Ibovespa): -0,31%, aos 138.536,38 pontos.