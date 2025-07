Terça-feira, 08/07/2025 Varejo recua em maio, mas cresce no ano Getty Images/iStockphoto Varejo perde ritmo, Trump adia tarifas e governo quer salvar alta do IOF Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta terça (8): Varejo recua em maio, mas ainda cresce no ano, segundo IBGE

Trump adia novamente o "tarifaço"

Governo vai defender manutenção de decreto do IOF no STF, diz Rui Costa Varejo recua em maio, mas ainda cresce no ano, segundo IBGE O volume de vendas do comércio varejista caiu 0,2% em maio de 2025, na comparação com abril, segundo dados do IBGE com ajuste sazonal. Apesar da retração pontual, o setor continua em território positivo no ano, com alta de 2,1% frente a maio de 2024 e avanço de 3,0% no acumulado em 12 meses, o que sugere uma desaceleração moderada, mas ainda com base de consumo relativamente sólida.

No recorte ampliado, que inclui veículos, motos, autopeças e materiais de construção, o desempenho foi mais favorável: alta de 0,3% no mês e de 1,1% em 12 meses, embora a média móvel tenha ficado estagnada. O movimento aponta para uma recuperação gradual em setores cíclicos, como veículos e construção, ainda que pressionados por juros altos.

Entre os destaques positivos, cresceram as vendas de equipamentos de informática (+3,0%), móveis e eletrodomésticos (+2,0%) e medicamentos e perfumaria (+1,7%). Já setores ligados a bens não essenciais, como livros (-2,0%), outros artigos pessoais (-2,1%) e combustíveis (-1,7%), mostraram retração. O dado reforça um padrão de consumo seletivo das famílias, ainda sensível ao crédito caro e à renda apertada. Para o investidor, os números mantêm a expectativa de um segundo semestre mais estável, mas sem grande tração para o PIB, cenário que pode reforçar apostas de manutenção da Selic em níveis elevados. Trump adia novamente o "tarifaço" O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou de 9 de julho para 1.º de agosto de 2025 o início de um amplo pacote de tarifas, que variam entre 20% e 40%, sobre importações de 14 países.

A medida foi oficializada por uma nova ordem executiva assinada nesta segunda-feira (7), após 90 dias de negociações frustradas. A Casa Branca diz que o objetivo é forçar acordos "mais justos e recíprocos" com nações que, segundo Trump, "exploram o mercado americano há décadas".

O adiamento dá mais tempo para negociações bilaterais, mas mantém a incerteza para setores fortemente dependentes das exportações aos EUA, como o automotivo e o de manufaturados leves.

Entre os países atingidos estão Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e Malásia, importantes elos na cadeia global de produção de veículos e eletrônicos. O pacote também afeta emergentes da Ásia e da África, como Bangladesh, Mianmar, Laos e Tunísia.

O impacto imediato foi sentido nos mercados: o S&P 500 caiu 0,8%, pressionado pelas ações de grandes montadoras; no Brasil, o Ibovespa recuou 1,26%, aos 139.489 pontos, enquanto o dólar disparou 0,99%, fechando a R$ 5,48.

Papéis de empresas japonesas listadas em NY sofreram: Toyota caiu 4,1% e Honda, 3,8%, com alertas de que o tarifaço pode reduzir o lucro em até US$ 1,3 bilhão em somente dois meses, mesmo com parte da produção já instalada nos EUA.

General Motors e Ford, embora americanas, também revisaram para baixo as projeções de lucro para 2025, diante da expectativa de aumento nos custos com peças importadas.

Para o investidor brasileiro, o adiamento alivia a pressão imediata sobre empresas exportadoras, mas a possibilidade de tarifas em 2025 ainda exige atenção, especialmente em setores que podem sofrer com a queda na demanda global ou repasse de custos. Governo vai defender manutenção de decreto do IOF no STF, diz Rui Costa O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo federal vai defender no STF (Supremo Tribunal Federal) a validade do decreto que eleva as alíquotas do IOF. Em entrevista ao programa Roda Viva na noite desta segunda-feira (7), Costa classificou a medida como "essencial" para preservar o equilíbrio fiscal diante do veto do Congresso, que derrubou o aumento.

Segundo ele, sem a elevação das alíquotas, o governo corre o risco de ter que cortar ainda mais gastos em áreas sensíveis, como programas sociais, infraestrutura e investimentos públicos.

O decreto, que havia sido editado em maio, ampliava as alíquotas de IOF sobre crédito e câmbio, com impacto estimado em cerca de R$ 18 bilhões ao ano na arrecadação federal. A derrubada, articulada por parlamentares da base e da oposição, foi lida no mercado como mais um obstáculo ao plano fiscal do ministro Fernando Haddad.

A judicialização do tema acende alerta no curto prazo sobre a capacidade do governo de cumprir a meta de déficit zero em 2025, e pode alimentar volatilidade nos ativos domésticos, principalmente se o STF decidir rapidamente pela suspensão do decreto. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (7): Dólar: 0,99%, a R$ 5,478.

B3 (Ibovespa): 1,26%, aos 139.478,70 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição