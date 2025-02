Quinta-feira, 13/02/2025 Marcus Leoni/Folhapress Vendas no varejo e inflação nos EUA são os assuntos desta quinta-feira Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (13): Varejo: IBGE divulga dados com o desempenho do setor

EUA: índice de preços ao produtor dá pistas da inflação Varejo: IBGE divulga dados com o desempenho do setor Às 9h, o IBGE divulgará os dados das vendas no varejo de dezembro, fornecendo um termômetro do consumo no Brasil no fim de 2024.

Na última leitura, o setor registrou queda de 0,4% na comparação mensal, mas manteve um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior.

A expectativa do mercado gira em torno do desempenho do varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção e sofreu uma retração mais acentuada na última divulgação.

Esse dado será observado de perto para avaliar se o setor conseguiu se recuperar em meio ao cenário de juros elevados e crédito mais restrito. EUA: índice de preços ao produtor dá pistas da inflação Às 10h30, o Departamento de Estatísticas dos EUA divulgará o PPI (Índice de Preços ao Produtor) de janeiro, um indicador que mede a inflação no nível dos produtores e pode antecipar tendências para os preços ao consumidor.

Na última leitura, o PPI subiu 0,2% na comparação mensal e 3,3% no acumulado de 12 meses.

Se o dado vier acima do esperado, pode reforçar a visão de que o Federal Reserve manterá os juros elevados por mais tempo. Por outro lado, uma desaceleração pode alimentar apostas de cortes de juros ainda no primeiro semestre de 2025. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (12): Dólar: -0,08%, a 5,763.

B3 (Ibovespa): -1,69%, aos 124.380,21 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição