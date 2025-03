Sexta-feira, 14/03/2025 Getty Images Varejo e preços ao produtor são os destaques da sexta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (14): IBGE publica dados do Índice de Preços ao Produtor

Vendas no varejo dão pistas do impacto da inflação

EUA: Confiança do Consumidor pode influenciar o Fed IBGE publica dados do Índice de Preços ao Produtor O IPP (Índice de Preços ao Produtor) será divulgado às 9h e trará a variação dos preços pagos pelos produtores na porta da fábrica, sem impostos e frete. O dado serve como um termômetro antecipado das pressões inflacionárias futuras.

No último relatório, referente a dezembro, o IPP registrou alta de 1,48%, levando o acumulado de 2024 para 9,42%, o quarto maior desde o início da série histórica em 2014.

Entre os setores que mais influenciaram essa alta, a metalurgia se destacou com um avanço expressivo de 29,29%, seguida por fumo (+19,25%), madeira (+17,97%) e outros equipamentos de transporte (+17,68%).

Já entre os setores que mais impactaram o índice da indústria geral, os destaques foram alimentos, que adicionaram 3,48 pontos percentuais à inflação do setor, metalurgia (+1,71 p.p.), produtos químicos (+0,94 p.p.) e veículos automotores (+0,36 p.p.).

O resultado do IPP pode sinalizar um repasse de preços ao consumidor nos próximos meses, o que pode influenciar as decisões do Banco Central sobre a taxa Selic. Vendas no varejo dão pistas do impacto da inflação Outro dado relevante a ser divulgado hoje pelo IBGE é o das vendas no varejo de janeiro, também às 9h. O setor, que tem grande peso na economia, registrou uma leve queda de 0,1% em dezembro, na comparação com novembro, mas acumulou um crescimento de 4,7% em 2024, o maior avanço desde 2012, quando o comércio varejista expandiu 8,4%.

Esse foi o oitavo ano consecutivo de crescimento para o setor, mostrando a força do consumo interno. A divulgação dos números de janeiro será observada de perto, pois pode indicar se o fôlego do varejo continuará em 2025 ou se o setor começará a sentir os efeitos dos juros elevados e do crédito mais restrito. EUA: Confiança do Consumidor pode influenciar o Fed O mercado aguarda, às 11h, a leitura preliminar do Índice de Confiança da Universidade de Michigan de março, que deve mostrar 63,1 pontos, abaixo dos 64,7 pontos de fevereiro. A queda reflete preocupações dos consumidores com inflação e taxas de juros.

Em fevereiro, o índice sofreu uma revisão para baixo, caindo 9% em relação a janeiro, atingindo o menor nível desde novembro de 2023. Um dado mais fraco pode reforçar apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve ao longo do ano. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (13): Dólar: -0,11%, a R$ 5,801.

Dólar: -0,11%, a R$ 5,801.

B3 (Ibovespa): 1,43%, aos 125.637,11 pontos.