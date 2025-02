Sexta-feira, 14/02/2025 Getty Images/iStockphoto Mercado de olho nas vendas no varejo e na produção industrial dos EUA Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (14): EUA divulgam dados das vendas do varejo

Produção industrial dá pistas ritmo da economia americana EUA divulgam dados das vendas do varejo Às 10h30 (horário de Brasília), o U.S. Census Bureau divulgará os números das vendas no varejo de janeiro, um dado fundamental para medir a força do consumo nos Estados Unidos.

O mercado espera um crescimento de 0,2% no núcleo do varejo (excluindo automóveis), após a alta de 0,4% registrada no mês anterior.

Se os dados vierem acima do esperado, reforçam o cenário de resiliência da economia americana e podem diminuir as chances de cortes de juros pelo Federal Reserve no curto prazo.

Já um resultado mais fraco pode indicar uma desaceleração do consumo, fator que tende a fortalecer apostas em um alívio monetário nos próximos meses. Produção industrial dá pistas ritmo da economia americana Outro dado importante do dia será divulgado às 11h15 pelo Federal Reserve: a produção industrial de janeiro. No último mês, a atividade fabril surpreendeu, crescendo 0,9%, bem acima da previsão de 0,2% dos analistas.

Se a tendência de alta se mantiver, isso pode sinalizar uma retomada mais forte do setor manufatureiro, o que impactaria tanto a política de juros quanto a valorização do dólar e das commodities industriais. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (13): Dólar: 0,1%, a 5,768

B3 (Ibovespa): 0,38%, aos 124.850,18 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição