A agenda do ministro Carlos Fávaro está dedicada, nesses últimos dias, a uma série de entregas de tratores e implementos agrícolas em municípios de Mato Grosso. Isso acontece após uma demanda feita pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que não tem conseguido articular as necessidades dos assentados com o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

Por meio do Programa Estratégico de Fortalecimento Estrutural de Assentamentos Rurais e Sustentabilidade da Agricultura Familiar, firmado entre o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e a UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso), 37 assentamentos serão contemplados no estado com orçamento de cerca de R$ 30 milhões. A maior parte do valor será destinada à compra de maquinários, e o restante, alocado para assessoria técnica e pesquisa.

A estimativa do Mapa é que quase 4 mil famílias sejam beneficiadas no estado, organizadas em assentamentos, comunidades quilombolas e cooperativas. Quase 500 famílias são do MST, segundo disse com exclusividade ao UOL Valdeir Souza, membro da direção nacional do MST. "Estamos considerando uma das maiores conquistas da história do movimento, que está completando 30 anos", diz.

Ele conta que o apoio para infraestrutura e capacitação é uma demanda represada pelo MDA. "Qualquer pauta que levamos ao MDA, a resposta é simples: não tem recurso. O mesmo acontece com o Incra", revela.

Procurado para se defender das críticas, o MDA não retornou os contatos do UOL.

Existe um descontentamento do setor, que acredita que o ministro Paulo Teixeira não está conseguindo organizar as demandas e levar uma pauta organizada com orçamento claro ao presidente Lula. Por isso, a partir da execução do programa, a meta do MST é enfatizar a importância da estruturação da agricultura familiar dentro do Mapa.

"Não queremos um órgão que seja somente um transmissor de mensagens do MST. E nesta crise do preço do alimento é interessante que o Mapa consiga utilizar seu aporte não apenas para o grande agronegócio, mas para o Brasil avançar na soberania alimentar", enfatiza Souza.

O fato de Fávaro ser mato-grossense contribuiu para uma aproximação entre MST, representantes do PT (Partido dos Trabalhadores) e a equipe do Mapa. A partir daí, o objetivo do MST é que o programa ganhe escala em nível nacional. "A gente precisa de uma agricultura familiar forte e o Mapa tem um corpo político e orçamento superiores para isso", avalia Valdeir Souza.