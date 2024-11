De olho na exigência dos mercados importadores, a Serasa Experian tem investido no cruzamento de dados para avaliação de risco no agronegócio. Há três anos, a companhia com sede na Suíça adquiria a Brain Ag, empresa de big data para operações financeiras da agricultura e pecuária. No ano passado, foi a vez de comprar a Agrosatélite, para aprimorar o monitoramento das áreas.

Em evento sobre crédito rural nesta semana, em São Paulo, Dyego Santos, gerente de soluções e produtos agro da Serasa Experian, falou da necessidade de avaliar os quesitos ambientais e de inadimplência das propriedades rurais e das possibilidades de crescimento do segmento.

UOL: A Serasa Experian começou no agro em 2021 e atualmente oferece um "score agro" propício para o momento em que se discute a EUDR. Como está a adesão?

Dyego Santos: Conseguimos combinar informações sobre riscos socioambientais e de inadimplência em uma grande plataforma. São serviços diferentes, mas que se complementam, e isso tem feito com que os grandes bancos, tradings, companhias de insumo e máquinas agrícolas trabalhem conosco. As exigências aumentaram, então as próprias empresas buscam atender essas exigências e o mercado inteiro se movimentou. O que fazemos é fornecer análise instantânea, com uma série de bancos de dados como Ibama, ICMBio, as secretarias de Meio Ambiente, dados de desmatamento do Prodes e o próprio CAR (Cadastro Ambiental Rural). Uma outra ferramenta permite o monitoramento diário, então em casos de desmatamento isso faz toda a diferença.

UOL: Esse já era um modelo que a Serasa Experian rodava em outros países?

Santos: O Brasil tem uma regulação muito rigorosa, os bancos precisam cumprir uma série de requisitos do Banco Central, e essa nossa capacidade de avaliar os riscos ambientais e de inadimplência em um país tão grande nos faz um modelo. Na realidade, somos uma referência para as outras unidades da Serasa Experian, o Brasil é o único país que fornece este tipo de serviço e tão integrado. Temos tido reuniões muito importantes para que a gente possa exportar esse modelo de trabalho e essas tecnologias em diversas unidades, desde a América Latina, mas também Europa, Ásia.

UOL: Se vocês já trabalham com os principais players do país, qual o espaço para crescer aqui no mercado interno?

Santos: Existe uma avenida de oportunidades ainda, como automatizar processos e chegar no detalhe das informações. Hoje em dia, algumas análises de dados são feitas por região, por exemplo, o volume de chuvas. E para saber quanto chove em determinada fazenda, determinado talhão? Individualizar as análises é algo muito necessário para mensuração de risco e concessão de crédito.

UOL: É por aí que podem vir as próximas aquisições?

Santos: Nós sempre vamos tentar desenvolver soluções internamente, até para termos a customização ideal para nossas necessidades. Mas, como uma empresa que busca a vanguarda, não descartamos a possibilidade de novas aquisições cujas tecnologias tenham a ver com a estratégia do nosso negócio.