Linha de produção de frigorífico no Sul do Pará Divulgação/Bruno Cecim/Agência Pará Brasil soma 48 novos mercados abertos para produtos agro em 2025 Mariana Grilli Peixes ornamentais, penas de aves, erva-mate e sêmen de caprino são alguns dos produtos incomuns que figuram na lista de novos mercados abertos pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) em 2025. Os destinos, respectivamente, são Arábia Saudita, Coreia do Sul, Estados Unidos e Mali. No catálogo, é claro, também constam exportações mais usuais, como carne bovina, farinhas e feijão. A lista mostra a variedade de exportações e parcerias comerciais que o Brasil vem estabelecendo. Somente neste ano, até o momento, são 48 novos mercados em 22 países. Os mais recentes foram conquistados em abril, com a comercialização de miúdos bovinos para o Marrocos e as variedades de feijão azuki e caupi para o Peru. No caso do Marrocos, a Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) esclarece que o país já importa carne bovina brasileira, com mais de 60 estabelecimentos atualmente habilitados para exportação. "A novidade anunciada recentemente é a abertura específica para miúdos bovinos, o que amplia o escopo da nossa pauta exportadora e representa um avanço importante para o aproveitamento integral do animal e o aumento do valor agregado das exportações brasileiras", informa a entidade. O presidente e diretores da Abiec não conseguiram conceder entrevista para esta edição da newsletter por estarem em missão oficial no Egito, cumprindo uma agenda voltada à ampliação do comércio internacional. Desde 2023, são 348 novas oportunidades de negócios. "Oportunidades" porque, mesmo que o mercado esteja aberto, não significa necessariamente que as exportações começam a acontecer rápido. O Mapa esclarece que a abertura de mercado significa um acordo alcançado entre países, "de modo que as garantias sanitárias oferecidas pelo país exportador para um determinado produto atendem aos requisitos sanitários do país importador". Além do Mapa, a Abiec comenta que os novos mercados conquistados são resultado de um esforço em conjunto do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e do setor privado. Publicidade Lúcio Távora/Xinhua Novas estimativas para a safra de soja Novas estimativas de safra foram publicadas nesta semana. De um lado, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) prevê um novo recorde para a safra de grãos em 2024/25, de 330,3 milhões de toneladas. O volume é 10,9% maior que o da temporada 2023/24. A soja deve chegar a 167,9 milhões de toneladas, maior volume histórico. Já o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prevê que a safra de grãos deve ser de 327,6 milhões de toneladas no ano. A de soja deve crescer 13,3% em comparação à passada, para 164,3 milhões de toneladas. Nelson ALMEIDA / AFP Fazendas de pesquisa à venda em SP Na próxima segunda-feira (14), a secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo de São Paulo realizará uma audiência pública para discutir o futuro de 35 áreas públicas que estão à venda. Entre elas, está a Fazenda Santa Elisa, pertencente ao IAC (Instituto Agronômico), que tem um banco de germoplasma de café que é referência para estudos sobre a adaptação do café às mudanças climáticas. Em março, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) disse que estuda tombar propriedades que integram a chamada Rota do Café, incluindo a Santa Elisa. Banco Mundial avalia agropecuária brasileira O setor agropecuário responde por cerca de 8,4% do PIB, 16,2% do emprego e 40% das exportações do país. Ao considerar todo o setor agroalimentar, sua contribuição chega a aproximadamente 22% do PIB. A conclusão é de um estudo do Banco Mundial divulgado nesta quinta (10). Apesar dessa riqueza, questões socioeconômicas estruturais nas áreas rurais incluem a pobreza extrema, que afeta cerca de 3 milhões de famílias, e a insegurança alimentar grave, que afeta 18,6% dos agricultores familiares. Parceria Brasil e Japão para amônia verde A Atvos, companhia brasileira de biocombustíveis, assinou uma carta de intenções junto com a startup japonesa Tsubame BHB para o desenvolvimento de uma fábrica de amônia aquosa verde em Mineiros (GO). O aporte será de R$ 70 milhões pela Atvos, para capacidade de 20 mil toneladas do produto, utilizado para substituir os fertilizantes nitrogenados de base fóssil aplicados em duas áreas agrícolas. A expectativa é de que a construção da fábrica comece em 2026 e início da operação em 2027. COLUNA DA MARIANA GRILLI Agro pode ser estratégico para Mercosul se fortalecer na guerra tarifária BIOCOMBUSTÍVEL O futuro do etanol de milho A provocação dos EUA na reordenação do mercado comercial mundial é um momento delicado de relação comercial e diplomática. Entre tantos setores que avaliam o cenário com cautela, o etanol de milho é um deles. Os EUA são o maior produtor do biocombustível no mundo, mas o Brasil vem se esforçando para mostrar que é possível disputar este mercado com mais sustentabilidade. Guilherme Nolasco, presidente da Unem (União Nacional do Etanol de Milho), recebeu o UOL no escritório de Brasília da entidade e conversou sobre os planos para expandir produção e exportação do biocombustível, além de apostar no DDG — coproduto da indústria do etanol utilizado para alimentação animal. Na visão de Nolasco, é importante que a exportação de milho se mantenha, mas será melhor ainda quando o país conseguir exportar cada vez mais produtos com valor agregado além da commodity. UOL — O Brasil tem ampliado a produção de etanol de milho, mas ainda está longe do volume dos EUA. Este momento de rearranjo do comércio global pode estimular o mercado brasileiro para exportação? Nolasco — A produção de etanol de milho no Brasil pode atingir quase 10 bilhões de litros em 2025 e já corresponde a 23% da produção nacional do biocombustível — o restante é etanol de cana. Os EUA produziram 58 bilhões de litros em 2023. Para o exterior, o Brasil já envia 2 bilhões de litros do derivado do milho e o setor mira expandir este volume, além de apostar no DDG. UOL — Quais mercados a UNEM mira, principalmente neste contexto atual da geopolítica? Nolasco — Sabemos que o Brasil enxerga uma oportunidade de exportar mais commodities para a China, incluindo o milho, mas isso não compete com o etanol. Temos produção o suficiente para alimentação, ração e combustível. Dito isso, Canadá e México sendo taxados pelos EUA são destinos interessantes, pois eles importam volumes expressivos de etanol de milho. UOL — Mas os "etanóis" de milho de Brasil e EUA têm características diferentes. Mesmo assim, é possível atender a demanda? Nolasco — A molécula do etanol é a mesma. O que acontece é que a densidade de carbono é muito menor no etanol de milho brasileiro, porque ele é produzido a partir de segunda safra, então há uma pegada de carbono menor. Os EUA fazem a geração do etanol por meio do vapor de gás e no Brasil ele é feito a partir de cavaco de madeira do eucalipto. UOL — E o Brasil consegue receber mais por essa sustentabilidade? Nolasco — O mercado não quer reconhecer esta sustentabilidade, mas essa é uma agenda prioritária da Unem. Queremos mostrar a importância de reconhecer a análise de ciclo de vida do etanol de milho brasileiro, porque, ao termos esse reconhecimento e um possível valor agregado, os estoques globais se movimentam. UOL — Isso poderia gerar um desconforto com os EUA? Nolasco — O que enxergamos é a oportunidade de fazer uma agenda ambiental de etanol em conjunto. Brasil e EUA poderiam estar juntos nessa agenda, mandando blends de etanol para diversas regiões do mundo, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas para misturar etanol na gasolina. Essa adição seria um apelo para incentivar a descarbonização na matriz de mobilidade e pode ser estimulado em países isoladamente ou nos blocos. UOL — Mas, neste momento, uma parceria com os EUA não poderia estremecer a relação com os chineses? Nolasco — Relações governamentais e institucionais são bastante sensíveis, é preciso saber dosar e manter os mercados que são extremamente importantes para nós. UOL — Fala-se da importância de o Mercosul se unir como bloco neste contexto de guerra tarifária. Como a Unem avalia a relação com os mercados vizinhos? Nolasco — O Brasil tem responsabilidade de liderar a agenda do etanol de milho no Mercosul. Argentina e Paraguai também produzem etanol de milho, Uruguai produz um pouco, enquanto no Chile todo combustível é fóssil e importado. O Brasil tem uma relação comercial com Chile enorme. Por que não adicionar etanol e biodiesel a troco das garrafas de vinho que importamos? É reciprocidade. UOL — O governo brasileiro tem se esforçado para abrir novos mercados. Existe interlocução com a UNEM para que o etanol chegue a mais países? Nolasco — Sim, participamos ativamente dessas discussões, até porque, se o país vai exportar milho para ração, queremos abrir mercado para o DDG. A visita recente do presidente Lula ao Japão também sinaliza mais parcerias com a Ásia. Oriente Médio e Ásia são responsáveis por 20% das exportações do DDG e trabalhamos nessa manutenção da agenda internacional, rumo a conquistar o mercado chinês. Isso não aconteceu no passado, mas acredito que estejamos maduros para atendê-los agora. UOL — Alguma perspectiva de data para que isso aconteça? Nolasco — Temos uma agenda internacional da Unem já prevista para os próximos dois anos. Para a China, esperamos avanços ainda neste primeiro semestre, e queremos mostrar nossa economia vocacionada para os biocombustíveis lá na COP30.