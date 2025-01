O Ministério da Agricultura e Pecuária possui 39 câmaras setoriais e temáticas, sendo a mais nova criada em 2024: Câmara Temática de Agrocarbono Sustentável. O objetivo é estabelecer um debate sobre políticas públicas que promovam a produção sustentável atrelada à conservação ambiental.

Na prática, isso requer diálogo com 75 entidades que formam a câmara, entre setor público e privado, e levar essas demandas ao ministro Carlos Fávaro. Daí, estabelecer pontes com outros órgãos, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Fazenda - que cuida, por exemplo, do orçamento para o Plano Safra.

A tarefa, nada fácil, está embasada em cinco pilares: conformidade ambiental, taxonomia, rastreabilidade, finanças sustentáveis e a participação nos mercados de carbono. Ao UOL, o presidente da câmara temática, Eduardo Bastos, explica brevemente os objetivos perseguidos, sobretudo com a contagem regressiva à COP30, em novembro.

UOL - Qual o motivo da criação dessa câmara temática de agrocarbono dentro do Ministério da Agricultura (Mapa) e quais são as prioridades?

Eduardo Bastos - Aproximadamente 25% da emissão de CO2 no Brasil é do agro, é a segunda maior emissão. Não tem como avançar numa agenda de descarbonização sem ter o agro na mesa. Historicamente, são agendas vistas como não convergentes, então, a ideia da câmara é trazer essa convergência, trazer todo mundo para o diálogo. Um dos pontos prioritários é a câmara do carbono ser um instrumento legal de apoio à política pública, ser um instrumento de assessoramento.

UOL - Essa agenda climática é liderada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Por que essa câmara foi criada no Mapa e não no MMA?

Eduardo Bastos - A ideia foi justamente de colocar o agro na linha de frente dessa discussão, colocar dentro do Ministério da Agricultura para puxar os setores do agro. As câmaras só podem ser compostas por entidades da sociedade civil, então pode ser uma associação de produtores, associação da indústria, também temos ONGs, é bem plural. A maioria destes membros tem interlocução com o Ministério da Agricultura. Não estamos ali para discutir descarbonização do setor químico, elétrico, de transportes. É uma discussão de como o agro pode contribuir, e ele pode contribuir com quase tudo. Mas, sim, a gente tem interlocução fora, inclusive tem, pelo menos, seis ministérios da Esplanada que participam da câmara ativamente.

UOL - Onde a câmara temática quer chegar? Qual é o objetivo com tantas interlocuções?

Eduardo Bastos - Um dos pontos prioritários é qualificar o debate. Porque, infelizmente, a agenda ambiental passou a ser vista como uma agenda de esquerda, e a agenda do agro é vista como uma agenda de direita. No final do dia, o produtor quer plantar, quer colher, quer entender se tem oportunidade de ganhar dinheiro com o mercado de carbono e o governo não tem uma compreensão plena do uso do termo. Em um momento de PL do Carbono, revisão do Plano Clima e inventário nacional de efeito estufa, a gente viu claramente que o agro precisa entrar para qualificar o debate e mapear oportunidades. Como contabilizar o quanto captura [de carbono], além de falar da emissão. A regulação do mundo é focada em energia, e a gente precisa explicar para o agro que a agenda ambiental é de oportunidade, mas os riscos climáticos existem. A gente viu com muita clareza que as pessoas não entendiam, inclusive, os cálculos de emissão de gases de efeito estufa. Por isso, criamos a câmara, para qualificar o debate e nortear políticas públicas.

UOL - Para 2025, as pautas prioritárias já estão estabelecidas?

Eduardo Bastos - No início de fevereiro, temos uma reunião em que a proposta é ouvir do Ministério da Agricultura quais são as inquietudes nessa agenda, estabelecer quem vai fazer o inventário nacional de efeito estufa, entender as demandas do setor e do ministério. As datas de reuniões para 2025 já estão fechadas, mas as pautas ainda não. Com certeza o tema principal é a COP30.