Arraial d'Ajuda, na Bahia, atrai pessoas seduzidas por suas belezas, como praias de águas cristalinas, paisagens exuberantes e também um charmoso centro histórico. Mas o lugar tem também búfalas, em uma fazenda perto do mar. O leite desses animais é comercializado e serve também para a produção de queijos, como burratas, manteiga e requeijão, entre outras delícias. Uma experiência rural em meio às praias da Bahia.

A fazenda Trevo dos Búfalos é do mineiro Helio Mariano Cangussu, de 94 anos, patriarca da família Cangussu. Há 50 anos ele começou a criar um casal de búfalas e a produzir e vender os queijos e derivados em sua fazenda em Minas Gerais. Dez anos depois, ele se encantou pela região de Arraial D'Ajuda e resolveu comprar algumas fazendas por lá. E não teve dúvida: se mudou com família e búfalas e começou o negócio na Bahia. "Meu avô percebeu que o lugar era próspero. A fazenda Trevo dos Búfalos fica a dez quilômetros do mar", diz a administradora da fazenda, Victoria Cangussu, a terceira geração da família.

Hoje a fazenda tem 300 animais, usados para a produção de leite e corte, e a expectativa é de que mais 60 nasçam neste ano. A Trevo dos Búfalos atende toda a região. A burrata é o item mais vendido, mas a produção também inclui outros quinze tipos de queijo, como muçarela, além de iogurte, ricota e manteiga, entre outros. Hoje é possível também fazer um passeio pela fazenda, conhecer os animais e fazer degustação de queijos.

Victoria diz que a produção média é de 200 a 350 litros de leite por dia, o que varia de acordo com a época do ano. O faturamento no verão de 2023 cresceu 17% em relação à igual estação do ano anterior. Entre o verão de 2024 e o de 2025 a alta chegou a 30%. A Trevo dos Búfalos tem hoje doze funcionários.

A qualidade dos produtos fez com que a fazenda ganhasse medalhas. O queijo Frescal, por exemplo, foi reconhecido em 2023 e em 2024 no Prêmio Queijo Brasil (PQB); a burrata se destacou no ExpoQueijo Brasil 2023, assim como o queijo nozinho. A manteiga também ganhou a medalha em 2024 no PQB. "As pessoas querem conhecer a procedência dos produtos que consomem. Nossa empresa é familiar. Meu avô consome o leite de búfala diariamente e diz que isso é o que lhe dá saúde", detalha Victoria.

Cosméticos

Quem passa em frente à fazenda vê o búfalo Barão, mascote bastante dócil da raça indiana Jafarabadi. Ele chama tanto a atenção que algumas pessoas pedem para entrar e conhecer o imenso animal, que pesa mais de uma tonelada. Os turistas vinham da praia queimados do sol, vermelhos e com bolhas, e o patriarca se oferecia para passar leite de búfala na pele, o que sempre dava alívio. E as pessoas voltavam para saber o que era o produto "milagroso" que tinha ajudado tanto.

Com o passar do tempo surgiu a ideia de criar uma linha de cosméticos com o leite de búfala, uma "infinidade de itens para pele". A linha foi lançada recentemente. "Rico em vitamina A e C, o leite de búfala é um poderoso hidratante. Ele pode melhorar a firmeza da pele, uniformizar o tom, devolver o viço e acalmar a pele irritada", garante Victoria.

Mercado

Embora os dados exatos ainda sejam pouco consolidados, estima-se que o mercado de leite de búfala movimente centenas de milhões de reais por ano no Brasil, especialmente puxado pela produção de queijos como a muçarela. O crescimento tem sido consistente, com aumentos médios de produção entre 8% e 10% ao ano em algumas regiões.

"O consumidor brasileiro está cada vez mais atento à qualidade nutricional dos alimentos, e busca produtos com mais proteínas, menos colesterol e com sabor mais marcante, características presentes no leite de búfala", ressalta o médico veterinário Alexandre Camargo Costa.

O leite e o queijo de búfala têm representatividade no Brasil, embora ainda sejam considerados "nicho". O mercado vem ganhando espaço principalmente nas regiões Sudeste e Norte.

O leite de búfala é mais rico em cálcio, proteínas e gordura do que o leite de vaca, o que o torna excelente para produção de queijos mais cremosos e saborosos. Além disso, sua digestibilidade costuma ser melhor para pessoas com sensibilidade ao leite bovino, embora ele ainda contenha lactose. Para o produtor, o mercado representa uma excelente oportunidade de diferenciação, com margens mais altas e consumidores cada vez mais exigentes em relação à qualidade do alimento.

Costa detalha que, apesar de suas qualidades nutricionais, o leite de búfala ainda não está amplamente presente nas casas brasileiras. Entre os fatores está o custo: a produção é menor, o que torna o preço final mais alto. Além disso, há um desconhecimento por parte do consumidor. "Muitas pessoas nem sabem que o leite de búfala pode ser consumido puro ou em derivados como iogurtes e queijos. Outro ponto é a logística: a produção está concentrada em algumas regiões e isso dificulta a distribuição nacional em larga escala".

É adequado para quem tem intolerância a lactose. De acordo com Desirée Möller, médica veterinária e vice-presidente da ABCB, a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, o leite é do tipo A2A2, isto é, não contém a proteína beta-caseína 1, que pode causar desconforto intestinal parecido com o causado pela intolerância à lactose. "Ou seja, quem tem esse problema pode consumir o leite de búfala", aponta Desirée.

Não é só leite: os búfalos também servem à indústria de corte. "Em São Paulo, por exemplo, o frigorífico Cowpig vende a carne de búfalo como nobre. No Rio Grande do Sul há várias empresas que fazem sua própria marca", indica Victoria.

Outros negócios

A fazenda Bom Destino, considerada um dos maiores processadores de leite do país, fica em Oliveira, cidade no centro-oeste de Minas Gerais. O negócio começou em 1989 com leite de vaca e desde 2001 se dedica ao leite de búfala. "Os clientes começaram a pedir o leite de búfala. Como o negócio era pequeno, vimos, eu e meu irmão (Marcelo Vargas Leão), uma oportunidade de nos destacar no mercado com um produto que trazia um maior valor agregado'', explica João Baptista de Sousa, sócio-fundador da Bom Destino. A fazenda começou com doze búfalas e hoje tem cinco mil animais.

A produção da fazenda é de 15 mil litros de leite por dia. O crescimento registrado nos últimos anos é de 12% a 15%. Para atender a demanda da região, a Bom Destino conta com parceiros. Com eles, a produção diária chega a 76 mil litros. E, em cinco anos, a expectativa é de que o total chegue a 120 mil litros diários.

A novidade é o lançamento do leite de búfala em pó, o primeiro do mercado. "A vantagem é poder entregar o produto em lugares mais distantes, como o Nordeste, já que terá um prazo de validade maior", relata Sousa. O leite em pó estará no mercado neste mês de julho e poderá incrementar o faturamento da Bom Destino em até 15%.

Búfalos no Brasil

De acordo com a Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos (ABCB), os primeiros animais teriam entrado na Amazônia em 1890 ou 1895, trazidos por condenados foragidos da Guiana Francesa em um barco que aportou na costa norte da Ilha do Marajó.

Seriam provenientes de Ilha do Caribe ou das Guianas, onde foram introduzidos pelos colonizadores ingleses e holandeses. A mais remota entrada que se tem confirmada é a de uma importação, por volta de 1902, feita por Bertino Lobato de Miranda para sua Fazenda São Joaquim, nas margens do rio Ararí, na Marajó.

Eram búfalos pretos, de procedência italiana. Mais conhecida é a importação de 1906 feita por Vicente Chermont de Miranda para suas Fazendas Dunas e Ribanceira, na costa norte da Ilha. Com a ida de Chermont para o sul, seu rebanho ficou praticamente abandonado, tornando-se semi-selvagem e embrenhando-se nas matas e alagados da região. Eram do tipo que veio a ser chamado "Rosilho", mais tarde identificado como Carabao.