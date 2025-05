Sexta-feira, 02/05/2025 Massey Ferguson/Divulgação Na Agrishow, Abimaq prevê crescimento de vendas de 8% em 2024 Mariana Grilli Paira no ar uma sensação de cautela. Quem acompanha a Agrishow há anos sabe que ela já esteve mais confiante. A maior feira de tecnologia agrícola da América Latina completa 30 edições neste ano. Quando foi criada, em 1994, o agronegócio brasileiro não tinha o tamanho que tem hoje. Nem a geopolítica era a mesma. Inovações e olhares tecnológicos para o futuro tentam driblar a volatilidade do presente. "Não estou vendo nada, está tudo nebuloso", disse Pedro Estevão, quando questionado sobre como ele vê o impacto da guerra tarifária sobre os maquinários. Ele é presidente da Câmara Setorial da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA) da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos). Sem saber como se comportarão os juros, o dólar, o clima e os importadores, os produtores têm que fazer um verdadeiro quebra-cabeça para decidir entre custear a safra, investir em infraestrutura, honrar com os compromissos das safras anteriores e garantir performance na temporada que se aproxima. Tudo isso em meio a um conflito entre Estados Unidos e China, que reverbera nas commodities globais. Mesmo assim, há quem faça uma boa gestão dos negócios, está capitalizado e vai às compras. Na Agrishow, aqui e acolá, alguns estandes de montadoras soavam a sirene: sinal chamativo de uma venda concretizada. Geralmente, isso significa alguns milhões de reais. "O preço das commodities subiu um pouco, o PIB [Produto Interno Bruto] das lavouras cresce a 10% ao ano, ou seja, você tem dinheiro no campo. O que tem emperrado um pouco é a taxa de juros alta, mas este primeiro trimestre está corroborando com a nossa expectativa de fechar o ano maior", afirmou Estevão. No acumulado do primeiro trimestre, a receita líquida do setor registrou alta de 15,2% frente a igual período de 2024. Entretanto, a projeção para o ano é bem menor. A Abimaq projeta crescimento de 8% nas vendas e "modestos 3,7%" na receita líquida. "O protecionismo crescente nos Estados Unidos e o aumento das incertezas globais devem impactar negativamente a tomada de decisão dos investidores. Nesse contexto, projeta-se que a expansão observada no primeiro trimestre [15,2%] perca força ao longo do ano, com o crescimento da receita líquida do setor convergindo para modestos 3,7% em 2025", comenta a entidade em nota. O crescimento vem após três anos consecutivos de queda nas receitas. O presidente da CSMIA lembra que a performance do segmento em 2022 foi muito positiva, quando o faturamento foi de R$ 97 bilhões. Nas safras 2022/23 e em 2023/24, o faturamento foi reduzindo, para R$ 75 bi e R$ 60 bi respectivamente. Os números de 2024/25 ainda não estão fechados. Com uma perspectiva positiva de condições para o Plano Safra 2025/26, a Abimaq aponta um crescimento modesto de quase 4% para o ano. "A gente entende que [o crescimento do primeiro tri] não é paliativo, veio para ficar. A gente vai ter um ano melhor", reforçou Pedro Estevão. Publicidade COLUNA DA MARIANA GRILLI Participantes da Agrishow discutem alternativas de financiamento em tempos de juros altos Aposta nos biocombustíveis Máquinas e equipamentos movidos a biocombustível ganharam terreno nesta edição da Agrishow. A Toyota expôs o protótipo de um novo modelo movido a biometano. A Grunner, empresa de tecnologia voltada à cana e parceira da Mercedes-Benz, também apresentou um protótipo a etanol. New Holland e Embraer reforçaram a atuação com biometano e etanol. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou no evento sobre o fortalecimento dos biocombustíveis por meio do programa Combustível do Futuro, que inclui aumento da mistura de etanol na gasolina e estímulo ao biodiesel e ao aproveitamento do metano. "Indústria das RJs" As safras entre 2020 e 2022 foram muito boas, levando os agricultores a investir em aumento de área plantada e infraestrutura, quando os juros oscilavam entre 2% e 8% ao ano. No entanto, na safra 2023/24, o desempenho da lavoura foi inferior e os juros aumentaram. Nesse cenário, Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios do Santander, afirmou que é preciso tomar cuidado com a "indústria das RJs", referindo-se aos pedidos de recuperação judicial que aumentaram no campo. "Acho ruim, unilateralmente, o produtor tomar o caminho da RJ sem conversar com os bancos", afirmou na Agrishow. Bosch investe no Brasil O Brasil receberá um novo centro de inteligência em soluções para agricultura digital da multinacional Bosch. Plantio, fertilização e pulverização serão o foco dos R$ 200 milhões investidos até 2027, aplicados para desenvolver automação e digitalização. O projeto também será parcialmente financiado pelo governo brasileiro. Para a construção do Centro de Competência Global em agricultura inteligente, foram captados R$ 470 milhões da Finep e R$ 51 milhões do BNDES em crédito subsidiado. Palanque político Na Agrishow deste ano, que não teve a presença de Lula (PT), vários governadores que miram a cadeira da Presidência em 2026 flanaram pela solenidade de abertura da feira e pelas programações paralelas. Na terça-feira (29), o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), passou a tarde na feira visitando estandes. Ratinho Júnior (PSDB), do Paraná, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, também participaram do evento. Compartilhar essa edição