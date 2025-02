O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogitou incluir o etanol brasileiro no chamado "tarifaço", em que ele pretende aplicar tarifas recíprocas a parceiros comerciais que cobram taxas de importação de produtos americanos.

A decisão é reflexo de uma discussão que já leva meses nos Estados Unidos. A Growth Energy (associação comercial de biocombustíveis) e o Conselho de Grãos dos EUA disseram no ano passado que estavam pressionando por uma entrada restritiva do etanol brasileiro no país norte-americano.

De acordo com o relatório do Escritório dos Representantes de Comércio dos EUA, as vendas de etanol para o Brasil foram praticamente isentas de impostos entre 2011 e 2017. Neste ano, os EUA representaram 71,6% da exportação de etanol do Brasil, o ápice das vendas para o país norte-americano. No entanto, entre 2017 e janeiro de 2022, o Brasil impôs uma cota tarifária e, posteriormente, uma tarifa externa comum do Mercosul de 20% sobre as importações de etanol. A tarifa foi suspensa em março de 2022, mas reimposta no ano passado. Atualmente, a tarifa do Brasil para os EUA é de 18%.

Há ainda o contexto de que Trump não é a favor da agenda ambiental, o que reforça a postura de desencorajar o comércio de biocombustíveis. Ainda assim, como medida protecionista, defenderia os produtores de milho, à medida que os EUA são o maior produtor de etanol de milho do mundo.

Nesta quinta-feira (13), a Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia) e a Bioenergia Brasil, principais entidades representativas do setor no país, lamentaram que o etanol tenha sido incluído no Memorando de Tarifas Recíprocas.

Em nota, a Unica diz que "não faz sentido falar em reciprocidade", pois os atributos ambientais e o potencial de descarbonização são difrerentes entre o etanol produzido no Brasil e nos EUA. "Esperamos que os estados americanos e a indústria local, comprometidos com o combate à mudança do clima, trabalhem para impedir esse retrocesso proposto pelo governo", afirma a entidade.