Sexta-feira, 06/06/2025 Vista do Global Agribusiness Forum (GAFFFF) em 2024 Mariana Grilli/Arquivo pessoal Evento do agro em SP ecoa angústia sobre insegurança jurídica Mariana Grilli Esta semana, o Allianz Parque recebeu a segunda edição do GAFFFF - Global Agribusiness Forum, Fair, Food e Fun -, cuja organizadora Datagro intitula como "maior evento de cultura do agronegócio do mundo". Sobre o gramado do estádio, a festança com churrasco, chope e música sertaneja quebra o gelo de um dos assuntos mais críticos para o agronegócio atualmente: insegurança jurídica. A discussão ganha proporção no evento por concentrar atores do setor financeiro e políticos. Em um painel mediado por Rafael Furlanetti, sócio-diretor Institucional da XP Investimentos, os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Ronaldo Caiado (GO), Antônio Denarium (RR) e Eduardo Riedel (MS) ressaltaram a falta de segurança jurídica do país e como isso prejudica o agronegócio. Alexandre Andrade, especialista em gestão de cidades e consultor de projetos da Ademinas (Agência de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), falou durante um painel chamado Políticas Públicas e Segurança Jurídica como Vetores do Desenvolvimento. Embora o nome do painel seja esse, ele criticou: "O tema do painel deveria ser insegurança jurídica, porque é isso que vivemos no Brasil". Rudy Maia Ferraz, diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), afirma que a segurança jurídica é condição básica para atração de investimentos ao setor. Ele reforça que "marcos regulatórios claros são necessários para dar previsibilidade ao agronegócio". Mas, afinal, qual é essa insegurança jurídica? São diversas e se refletem em vários segmentos do agro. A forma como as recuperações judiciais estão sendo conduzidas, os projetos de lei que tentam alterar a Lei do Código Florestal, a discussão do marco do licenciamento ambiental e a falta de definições sobre o marco temporal para terras indígenas são algumas das inseguranças que assombram o setor. "O mais importante para nós é um arcabouço legal que dê segurança de investimentos a longo prazo", afirma Eduardo Leão, presidente da CropLife, entidade que congrega os setores de defensivos químicos, biológicos, sementes e biotecnologia. Ele exemplifica que, para se chegar a uma molécula de pesticida, são avaliadas mais de 100 mil moléculas a um custo de US$ 500 milhões, entre oito e dez anos. "Se a empresa não tiver segurança que existe um arcabouço inclusive de propriedade intelectual, que garanta o retorno dela daqui a 10 anos, ela não vai investir, e o Brasil todo perde", diz durante o GAFFFF. Plínio Nastari, presidente do Grupo Datagro e "dono" do GAFFFF, defende que os empresários rurais cumprem legislações trabalhistas e ambientais. Por isso, nada mais justo do que haver a contrapartida do Estado em assegurar o cumprimento das leis e o respaldo a longo prazo. "O agro precisa de estabilidade e de leis que funcionem. Ele não pode depender da aplicação da lei baseada na decisão individual de quem está aplicando a lei naquele momento. Não é uma interpretação, siga a lei", ele comenta. COLUNA DA MARIANA GRILLI Mundo caminha para guerra por alimentos. E o Brasil com isso? Brasil livre de febre aftosa O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está em missão oficial na França com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles participaram da cerimônia oficial que certifica o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, promovida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), em Paris. O reconhecimento internacional representa um marco para a pecuária brasileira e abre novas oportunidades nos mercados externos. Em seguida, a agenda na capital francesa incluiu a participação no Fórum Econômico Brasil-França, promovido pela ApexBrasil. Contagem regressiva para acordo Mercosul-UE O presidente Lula disse que espera fechar o acordo entre os blocos do Mercosul e da União Europeia em até seis meses. Em encontro com o presidente francês Emmanuel Macron, Lula se colocou à disposição para realizar uma reunião com agricultores franceses que não concordam com o acordo. A projeção de assinar a parceria comercial ganhou tração a partir da guerra tarifária provocada pelos Estados Unidos. Em maio, as tarifas anunciadas sobre produtos franceses passaram para 50% e a decisão deve entrar em vigor em julho, o que favorece o acordo Mercosul-UE. Crédito vetado por desmatamento ilegal O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) bloqueou R$ 806,3 milhões em financiamentos a produtores rurais com indícios de desmatamento ilegal. Para monitorar os pedidos de crédito, o BNDES firmou parceria com o MapBiomas. São consideradas as operações dos programas agropecuários do governo federal, com juros equalizados; da linha BNDES Crédito Rural e aquelas com marcação de crédito agrícola pelo BC. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, disse que o banco "não é complacente com o agro que destrói o meio ambiente". Exportações de carne de frango caem As exportações brasileiras de carne de frango alcançaram 393,4 mil toneladas em maio, de acordo com levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número é 12,9% menor em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, com 451,6 mil toneladas. A receita de exportações obtida no período totalizou US$ 741,1 milhões, saldo 9,5% menor em relação ao mesmo mês do ano passado. Os números se justificam por conta das suspensão de embarques devido ao caso confirmado de gripe aviária no RS. Trigo é uma gramínea cultivada em todo o mundo, sendo a segunda maior cultura de cereais após o milho Tom Hauk/Unsplash De olho na safra de trigo Mariana Grilli É momento de observar o andamento da safra de trigo, no Brasil e no mundo. A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) apontou redução de 100 mil hectares na área produtiva brasileira, levando ao cultivo de 2,7 milhões de hectares. Como resultado, a produção estimada é de 8,3 milhões de toneladas de trigo, o que também significa retração na colheita. Atualmente, o plantio de trigo no Rio Grande do Sul está atrasado, devido às condições climáticas, pois a umidade do solo está excessiva e isso influencia a semeadura em diversas regiões. "Apesar disso, as lavouras já estabelecidas apresentam desenvolvimento vegetativo satisfatório, mantendo as expectativas de produtividade dentro dos parâmetros esperados para o período", destacou o boletim da Emater/RS. A decisão de produtores rurais de diminuir a área plantada de trigo se deve ao fato de que as cotações da commodity passam por um período baixista, à medida que o mundo se encaminha para ter um novo recorde de produção global. Com muito trigo no mercado, a rentabilidade do produtor pode ficar menor, por isso muitos decidiram diversificar e plantar outras culturas de inverno ou milho.