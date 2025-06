Nesta semana, Mauro Cid, o réu colaborador e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a afirmar que "o pessoal do agronegócio" deveria estar envolvido no financiamento de cerca de R$ 100 mil para custear as manifestações golpistas de 2023. A declaração de Mauro Cid ocorreu após o ministro relator Alexandre de Moraes ter questionado a origem do dinheiro. Cid afirmou não saber nomes exatos, mas que "na época, disseram que era do pessoal do agronegócio".

O ministro do STF Alexandre de Moraes decretou hoje a prisão preventiva do tenente-coronel Mauro Cid, mas revogou a ordem logo em seguida. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de um mandado de busca e depõe à PF.

Na fala de Cid, o "agro" vira uma coisa só, inferiorizando toda a complexidade da cadeia produtiva, dando a impressão à população de que o setor inteiro esteve ligado ao financiamento do suposto plano Punhal Verde e Amarelo.

Afinal, quem é o agronegócio ao qual Mauro Cid se refere? Sabemos como é difícil apontar as figuras. Enquanto ninguém ousa dar nome aos bois, vale questionar: o quão nocivo, para o próprio agro, é estar colocado neste balaio, que é o escândalo de um plano contra a democracia?

Para um setor que se vê constantemente em crise de reputação, a fala de Mauro Cid é a pá de cal para estigmatizar um setor complexo, composto por tantos segmentos e ainda desconhecido por grande parte da população.