Sexta-feira, 13/12/2024 Produção de carne bovina aumentou 7,4% em relação a 2023 Getty Images Produção melhora nos segmentos de bovinos, suínos e aves Mariana Grilli À medida que o final do ano se aproxima, companhias e entidades de classe fazem os balanços da produção no campo. Na semana passada, resultados no segmento da pecuária mostram que 2024 se encerra com o aumento na criação de bovinos, suínos e aves. De acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), a produção da carne suína deverá fechar o ano em 5,35 milhões de toneladas, número 3,8% superior a 2023. O consumo per capita do setor neste ano crescerá até 3,8%, podendo alcançar 19 quilos per capita. Isso se traduz na disponibilidade da carne suína que fica no mercado interno. Do volume total de produção, cerca de 4 milhões de toneladas permanecem no país, o que representa 1,9% a mais do que no ano anterior. Em relação à carne de frango, a estimativa da ABPA é que a produção alcance até 15 milhões de toneladas em 2024, isto é, alta de 1,1% em relação a 2023. Deste total, 9,7 milhões de toneladas foram destinadas ao mercado interno, enquanto o consumo per capita deverá ficar em 45,6 quilos, também indicando acréscimo de 1,1% em comparação com o ano passado. Também foi destaque da ABPA o aumento da produção de ovos, prevista para alcançar 57,6 bilhões de unidades, número 9,8% maior em relação ao ano anterior. O consumo por pessoa foi em torno de 269 unidades, indicando elevação de 11,2% no comparativo anual. Em linhas gerais, a entidade projeta para 2025 produzir até 2,7% a mais de carne de frango, 2,4% a mais de ovos e 2% de carne suína. "Há expectativas otimistas sobre o incremento dos níveis de consumo de ovos no Brasil, alcançando patamares nunca antes experimentados, o que reforça a consolidação da proteína como item básico de consumo no país", disse Ricardo Santin, presidente da ABPA. Ainda sobre este segmento, ele sinalizou confiança na abertura do mercado de ovos para o bloco europeu e Reino Unido já no próximo ano. Também na semana passada, a dsm-firmenich, companhia suíça-holandesa atuante no setor de saúde animal, apresentou o Censo de Confinamento 2024, mapeamento elaborado pela empresa a partir da avaliação de 2.500 propriedades pelo país. De acordo com o levantamento, 7,96 milhões de bovinos estiveram em sistema de confinamento, um aumento de 11% em comparação com o ano passado. O levantamento mostra também que, desde 2015, o número de animais confinados cresceu 70%, A alta corrobora os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que mostram que o Brasil deve produzir 10,2 milhões de toneladas de carne bovina em 2024, aumento de 7,4% em relação ao ano passado. "Uma nutrição balanceada e adaptada às condições regionais é o que permite aos pecuaristas obter maior eficiência na engorda dos animais e melhorar a conversão alimentar", explicou João Yamaguchi, Gerente de Gado de Corte a Pasto da dsm-firmenich. Os cinco estados com maior volume de bovinos confinados são, respectivamente, Mato Grosso (1,7 milhão de animais); São Paulo (1,3 mi); Goiás (1,2 mi); Mato Grosso do Sul (800 mil) e Minas Gerais (800 mil). Publicidade Falando em carnes, mudanças na Abiec A Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) anunciou oficialmente a chegada de Roberto Perosa à presidência da entidade. Ele substitui Antônio Jorge Camardelli e assume o cargo dois meses depois de ter saído da cadeira de Secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. 'A expertise adquirida em negociações globais, como sua coordenação das discussões do setor agrícola no G20, será crucial para ampliar as oportunidades e consolidar ainda mais a imagem da carne bovina brasileira no mundo', declarou a entidade em nota. Cotas e alíquotas do acordo Mercosul-UE A conclusão das negociações para o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia movimentou diferentes setores do agro brasileiro. Café e sete frutas sul-americanas entrarão na Europa sem tarifas ou cotas. A carne bovina do Mercosul terá uma cota adicional de 99 mil toneladas, com volume crescente em cinco anos e tarifa de 7,5%. Para carne de frango e açúcar, a cota será de 180 mil toneladas. Para o arroz, serão 60 mil toneladas com alíquota zerada. O Mercosul também fará concessões, a exemplo das cotas e períodos de transição mais longos para produtos como queijos, vinhos e chocolates. Fiagros em São Paulo e Paraná O governador Tarcísio de Freitas autorizou um pacote de ações para o agronegócio paulista no valor de R$ 340 milhões. O valor inclui uma linha de crédito no valor de R$ 200 milhões para aumentar a eficiência no uso de água para mitigar os efeitos da seca, como parte do Programa Irriga + SP. Outro anúncio foi o aporte de R$ 50 milhões para o Fiagro destinado à infraestrutura logística. Nesta semana, o governo do Paraná também lançou um Fiagro, como alternativa ao Plano Safra para os produtores do Estado, com aporte inicial de R$ 300 milhões. ENTREVISTA A projeção de fusões e aquisições no agro em 2025, segunda a EY Sementes, revendas e agtechs são alguns segmentos que já foram alvo de fusões e aquisições no agronegócio. Seja pelo interesse em uma nova vertical de negócios, melhorar a eficiência operacional ou investir em uma solução no mercado, as teses de consolidação devem se manter no radar do setor em 2025, conforme avalia Rodrigo Maluf, Sócio-líder de Estratégia e Transações para Agronegócios da consultoria EY para América Latina. UOL - Os M&As [fusões e aquisições] no agro costumam acontecer de forma setorial, numa "onda" que passou pelos segmentos de sementes, revendas, agtechs... Esse padrão por setores deve continuar? Por quê? Rodrigo Maluf - Essas ondas são, na realidade, teses de consolidação apresentadas por players financeiros e estratégicos que acabam motivando o mercado. De todo modo, ainda existe espaço para teses de consolidação, sim. Embora grandes players internacionais tenham uma participação relevante em vários elos da cadeia, o agronegócio no Brasil é majoritariamente composto por empresas familiares. Isso representa diversas oportunidades de consolidação via M&As, que podem se estender para outros segmentos do agronegócio nacional além dos já mencionados. UOL - Você enxerga alguma tendência de fusões e aquisições para 2025? Maluf - O ano de 2024 foi desafiador para a maioria dos segmentos do agronegócio nacional, especialmente aqueles relacionados à cadeia de grãos. As expectativas para 2025 não indicam melhoras significativas. Nesse cenário de margens mais apertadas, é natural que as oportunidades de M&A se intensifiquem, tanto para estratégias de consolidação quanto para estratégias de verticalização, na busca por uma maior rentabilidade no setor. UOL - Você se refere a algum setor específico? Maluf - Atualmente, um dos grandes gargalos na produção e exportação agrícola é a falta de espaço para estocagem (silos e armazéns). A capacidade estática de armazenagem não tem acompanhado o crescimento da produção brasileira, o que desregula a cadeia produtiva como um todo. UOL - Tradings de grãos estão apontando estratégias para verticalizar os negócios e expandir a operação para além das commodities, indo para nutrição humana, animal ou aumentando atuações logísticas. Existe espaço para M&As neste ramo? Maluf - Sim, pois esses produtos possuem maior valor agregado. A profissionalização vista no setor nos últimos anos também motiva a uma verticalização da cadeia na busca por melhores margens e mais espaço. Além de ser uma estratégia para aumentar a eficiência, os M&As contribuem para o acesso a novos mercados, alavancagem operacional e maior competitividade. No entanto, para maximizar os benefícios dessas operações, é importante considerar a maturidade e preparação dessas empresas para o processo. Compartilhar essa edição