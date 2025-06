Sexta-feira, 27/06/2025 Moradores da comunidade quilombola de Pedras Negras, em Rondônia Lalo de Almeida/Folhapress Além de valores, produtores querem entender melhor como acessar recursos do Plano Safra Mariana Grilli Em São Miguel do Guaporé (RO), o produtor Wilians de Aguiar Santana acompanha o noticiário e sabe que o Plano Safra da Agricultura Familiar será anunciado pelo ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, na próxima segunda-feira (30). Mais do que conhecer o volume de recursos, ele quer ver o dinheiro chegar na ponta. Nessa quinta (26), o ministro se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros membros do governo, incluindo Carlos Fávaro, titular da pasta da Agricultura. A uma semana do anúncio do financiamento para a safra 2025/26, parece que o próprio governo desconhece a quantia que será disponibilizada — e a taxa Selic a 15% o ano tensiona ainda mais o cenário. Na propriedade de pouco mais de sete hectares, onde o café robusta amazônico é carro-chefe da renda da família, Santana, produtor rural de apenas 27 anos, relata que tem em curso três financiamentos pelo Pronaf. No entanto, muitos agricultores familiares mal entendem como funciona o programa do governo federal. "Do que adianta anunciar R$ 75 bilhões, como foi no ano passado, se as informações para o acesso não são claras?", questiona. Para acessar o Pronaf e as respectivas linhas do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), voltadas para produção de alimentos, agroecologia e florestas — para citar algumas —, há uma série de requisitos que travam o fluxo do financiamento. A burocracia recai sobre agricultores familiares, com pouco letramento digital e ausência de assistência técnica. Entre o anúncio do MDA, em Brasília, e o que chega na prática, em São Miguel do Guaporé, há um abismo. Junto com a liberação dos recursos, os agricultores familiares precisam que o sistema financeiro vá além do modelo tradicional de grãos e pecuária e saiba estruturar modelos de crédito para projetos de produção agroecológica. Na semana que vem, veremos se o ministro Paulo Teixeira irá se pronunciar sobre o caminho que o dinheiro precisa percorrer e quais as condições de juros para isso. No dia 1º de julho, acontecerá também o anúncio do Plano Safra para agricultura industrial, este sob a responsabilidade de Carlos Fávaro. Publicidade Maior evento sobre hortifrútis da América Latina em SP Até hoje (sexta), está acontecendo a 30ª Hortitec (Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas) em Holambra (SP). O evento é considerado o maior voltado ao segmento de hortifrútis da América Latina. De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é gerar R$ 600 milhões em negócios, incluindo aqueles concretizados após a feira. Na programação, Embrapa e o Ibrahort (Instituto Brasileiro de Horticultura) realizam um painel para discutir a resiliência climática na horticultura e tratar da adaptação e da mitigação das mudanças climáticas. BRF é condenada por negligência com funcionária grávida no MT Em Mato Grosso, a Justiça do Trabalho condenou a BRF por negligência no caso de uma funcionária que entrou em trabalho de parto e perdeu as filhas em frente à empresa. O caso aconteceu no município de Lucas do Rio Verde (MT), em abril de 2024, e o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 23ª Região anunciou a condenação nesta semana. A trabalhadora é venezuelana, negra, de 32 anos, e atuava como operadora de produção no setor de aves do frigorífico. De acordo com o tribunal, a funcionária informou ao superior de que estava passando mal e foi proibida de se retirar do posto de trabalho. COLUNA DA MARIANA GRILLI Direto de Rondônia, um relato sobre a segunda safra de milho Compartilhar essa edição