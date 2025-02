O mercado de capitais começou a flertar com investimentos no agro a partir da Lei do CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), em 2004, mas somente em 2012 começaram as emissões oficialmente. A partir de então, os CRAs ganharam tração no mercado de capitais, e, por volta de 2018, alcançaram o valor aproximado de R$ 44 bilhões. Já o Fiagro (Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais) teve a liberação de emissões em 2021 e somente em três anos atingiu R$ 44,7 bilhões.

Os números mostram que o mercado financeiro aprendeu a lidar com a complexidade do agronegócio e a entender que não há espaço para amadores. David Telio, diretor de novas Estruturas Financeiras na fintech de crédito rural TerraMagna, fala sobre a importância da gestão do risco de crédito para lidar com a cadeia produtiva. Ele também comenta as perspectivas para 2025, ano em que os subsídios do governo tendem a ser menores para a agropecuária industrial, abrindo margem para o crédito privado, CRAs e Fiagros.

UOL - Em 2024, as recuperações judiciais no agro chamaram a atenção do mercado financeiro, mostrando que quem investe no setor precisa de maturidade para entender o complexo cenário entre produção e comercialização. Isso afasta investidores do setor?

David Telio - O Fiagro nasceu em um momento em que o mercado de capitais estava muito mais apto a vir pro jogo. O que aconteceu recentemente com as recuperações judiciais, evidentemente, impactou algumas casas que não souberam avaliar requisitos relacionados à safra, custos e preços. As RJs fizeram com que o mercado começasse a entender que o agro é para profissionais, não é para amadores. Esse recado está dado. Não quer dizer que o mercado de capitais vai sair do agro, não é uma verdade, porque ainda estamos emitindo operações e muitos comprando papéis. O agro está indo bem, obrigado, e tende a continuar aumentando. A única questão é tomar o devido cuidado.

UOL - Quais cuidados?

Telio - O Fiagro tem uma flexibilidade muito importante que todos esperavam, tanto o agro como o mercado de capitais. Você pode ter as duplicatas, CPRs, notas promissórias, direitos creditórios, que são títulos de crédito. Também é permitido no Fiagro ter o fundo imobiliário e o Fiagro de participações de sociedade. Então, esses três pilares fizeram com que o Fiagro explodisse no mercado. É preciso cuidado para operar essas modalidades, pois agora nós estamos diante de ver isso crescendo ainda mais.

UOL - O que motiva esse crescimento? Estamos falando de taxas de juros e Plano Safra?

Telio - Por uma série de motivos, os volumes de recursos do crédito rural com juros subsidiados e juros controlados no agronegócio diminuem consistentemente. No final do segundo semestre passado, tiveram redução um pouco acima de 22% em comparação com 2023. Quando a Selic subiu muito e os juros do Plano Safra continuaram o mesmo, isso influencia no orçamento. Outro fator é que os produtores não conseguiram liquidar todo o valor que deviam dos juros controlados, devido à seca em algumas regiões. Já desde o ano passado, o banco era proibido de conceder empréstimos através de juros controlados para os produtores com problemas climáticos. Com tudo isso, nós estamos enxergando um aperto em cima dos desembolsos do crédito controlado. Também tem um outro ponto, que é o nível de burocracia para um produtor conseguir tomar dinheiro com os recursos controlados.

UOL - Dentro desse contexto, o produtor tende a procurar o mercado de capitais e os Fiagros podem crescer em 2025.

Telio - Sim, porque o Brasil prevê um novo recorde de produção, e isso faz com que atraia a atenção de investidores. O mercado de crédito privado cresceu exponencialmente em relação a anos anteriores. Ele cobriu o que o Plano Safra não estava cobrindo, e financiou ainda mais. Aí, o mercado de capitais cresceu, ajudou a compensar junto com o mercado de crédito privado a necessidade de atendimento ao agronegócio.

UOL - O que você enxerga especificamente para este ano?

Telio - No ano passado, o governo já deu um aviso de que a preocupação é a agricultura familiar. Esse vai ser o foco, tenho certeza. Com isso, acredito que nós vamos ter uma redução significativa para o Plano Safra empresarial, porque o próprio governo já percebeu quanto o crédito privado cresceu e o mercado conseguiu acomodar o agricultor de médio e o grande porte. A diferença é que tanto bancos como o mercado de capitais estão ajustando seus métodos de crédito, análise e avaliação de risco para conceder um crédito um pouco mais calibrado, um pouco mais seletivo para conseguir ter menos problema na recuperação do crédito e qualificar melhor as garantias de uma operação.