O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou hoje que a China e a União Europeia suspenderam a compra de frango brasileiro após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul.

A suspensão foi motivada pela detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais. A confirmação ocorreu no município de Montenegro (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.

Enquanto a China e a União Europeia suspenderam a compra de frango de todas as regiões brasileiras, outros países restringiram a importação de aves apenas da região Sul do Brasil. "Revisamos diversos protocolos sanitários, por exemplo, com o Reino Unido, o Japão, a Argentina, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, onde a restrição comercial se dará somente na região do foco. Já a China e a Comunidade Europeia restringem todo o Brasil temporariamente", disse Fávaro.

O ministro explicou que o governo pretende continuar negociando com a União Europeia para restringir a suspensão de compras de frango ao Rio Grande do Sul.

Procedimentos de emergência

A granja foco do caso de gripe aviária reunia mais de 17 mil aves em dois galpões, de acordo com o jornal gaúcho Zero Hora. A maior parte das galinhas morreu, e as que sobreviveram foram sacrificadas, segundo disse o superintendente de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, José Cleber Dias de Souza, em entrevista coletiva à imprensa na manhã de hoje.

Fávaro afirmou que, após a confirmação do caso de gripe aviária, foi determinado estado de emergência por 60 dias e bloqueio de uma área em um raio de 10 quilômetros do ponto de identificação da doença. José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Asgav/Sipargs (Organização Avícola do Rio Grande do Sul), disse em entrevista coletiva que todas as propriedades existentes na cidade gaúcha de Montenegro estão sendo averiguadas. Os ovos que deixaram a granja recentemente estão sendo rastreados para destruição.

"Estamos com todas as barreiras sanitárias em curso. A granja já teve seus animais abatidos. Toda a região está em alerta, para que a gente possa, o mais rápido possível, com muita transparência e eficiência, voltar ao estado normal e reestabelecer a comercialização [de frango] com todos os países do mundo", disse Carlos Fávero.

Segundo as autoridades sanitárias, essa gripe aviária não oferece risco para os humanos: o consumo de produtos avícolas, como carnes e ovos, pode ser feito normalmente. Também não há estudos que comprovem que os trabalhadores do aviário que tiveram contato com as aves contaminadas possam transmitir para outros colegas ou pessoas da família.

Histórico

O caso de gripe aviária registrado agora é o primeiro na avicultura comercial no Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, a circulação do vírus ocorre desde 2006, principalmente na Ásia, na África e no norte da Europa.

Para Fávaro, era inevitável que a doença se manifestasse no país.

"Esse vírus da gripe aviária circula pelo mundo há, pelo menos, 19 anos, e o Brasil é um dos pouquíssimo países que mundo que não tinha, até agora, a gripe aviária nos seus planteis comerciais."

Desde 2023, segundo a plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura, foram confirmados outros 166 focos da doença no país, sendo 163 em aves silvestres e três em produção de subsistência (caseira). Há outros três focos sendo investigados.

*Com informações da Agência Estado