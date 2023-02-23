Publicidade Sexta-feira, 08/08/2025 Plantação de café em São Sebastião da Grama (SP) Projeto Café Gato-Mourisco/Unsplash Sem pânico, produtores de café se preparam para expandir exportações Danielle Castro, colaboração para o UOL de Ribeirão Preto, SP O Brasil está expandindo sua exportação de café para outros mercados e dispõe de capacidade de armazenamento em um momento de falta do produto no mundo. Assim, mesmo com a entrada em vigor da taxa extra de 40% às exportações de café para os Estados Unidos, o Brasil ganha poder de barganha, permitindo uma negociação sem pânico, ainda que urgente. "A demanda pelo café brasileiro vem crescendo em outras regiões, como a União Europeia, países asiáticos, Indonésia, países árabes, e um grande crescimento também na Oceania", aponta Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O diretor lembra que o Brasil é hoje o maior consumidor e o maior exportador de café do planeta e já fez negócios com mais de 150 países. Produtores podem agir de forma estratégica. "Precisamos ir em busca de novos mercados, estocar parte dos grãos que não forem escoados e aproveitar que os estoques estão relativamente baixos e fazer uma recomposição", afirma Luciano Nakabashi, professor de Economia da Universidade de São Paulo (FEA/USP). No momento, os estoque de café do Brasil estão baixos, e a ideia é que o país possa repor esses estoques e formar uma reserva com a redução de venda pro EUA. "Mesmo que as tarifas permaneçam por longos períodos, o café brasileiro vai naturalmente escoando para outros mercados", diz. Apoio chinês A China acaba de anunciar a habilitação de espaços de armazenagem para 183 exportadores de café brasileiro - uma questão burocrática que deve agilizar os processos. O Cecafé indica que o mercado chinês de café está em expansão - o país do chá já conta com 50 mil cafeterias e vem ganhando adeptos entre os mais jovens. A Embaixada da China em Brasília postou na terça-feira um lembrete de que o "queridíssimo café brasileiro" vem marcando presença no país asiático, fruto das relações bilaterais entre as duas nações. "O café não é uma bebida comum na China como é no Brasil ou nos EUA, mas os chineses têm um grande potencial de crescimento para o consumo, ainda mais quando se considera o tamanho da população. É um mercado que pode, ao longo do tempo, se tornar muito importante", afirma o professor da USP. Publicidade Starbucks de Cali, na Colômbia: O café brasileiro tem uma importância muito grande na economia norte-americana Divulgação/Starbucks Café brasileiro é essencial para os EUA Apesar de haver alternativas, o Cecafé não abriu mão de resolver a questão com os norte-americanos. "O café brasileiro tem uma importância muito grande na economia norte-americana", diz Matos. 33% de todo café nos EUA é do Brasil e, para cada dólar que o país importa, gera US$ 43 em produtos e serviços. "Nosso corpo, nossa acidez e doçura do café brasileiro tem um blend fundamental nas marcas centenárias nos Estados Unidos." Além disso, é um mercado gigantesco. "Nós temos que encontrar uma forma de conviver o menor tempo possível com as tarefas de 50%. Estamos falando também do maior consumidor global", reforça Matos. Antes da inclusão do produto na lista tarifada, a entidade estava em tratativa com a National Coffee Association (NCA) para que o café brasileiro entrasse na lista de exceções do governo americano. Um estudo conduzido pela Technomic, em 2022, a pedido da NCA, mostrou que 76% do povo norte-americano consome a bebida, com gastos anuais em torno de US$ 110 bilhões (ou US$ 301 milhões por dia). O café responde por mais de 8% do valor de toda a indústria de alimentos nos EUA e sustenta mais de 2,2 milhões de empregos no país, movimentando US$ 343 bilhões ao ano, o que equivale a 1,2% do PIB dos Estados Unidos. Ações locais Em Franca (SP), principal polo produtor de café do Estado de São Paulo, entidades ligadas ao café se reuniram com o governo municipal para buscar estratégias diante do impasse com os EUA. A Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas (Cocapec), a Associação Comercial e Industrial de Franca (Acif) - que tem um núcleo de produtores de cafés especiais - e o Sindicato Rural articularam pedidos que seriam repassados a Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Compartilhar essa edição



