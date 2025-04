Sábado, 05/04/2025 Chuva cai em plantação de soja Getty Images Mercado mundial terá que se reorganizar para voltar a comprar soja após 'tarifaço', diz associação Mariana Grilli Nesta semana, o presidente Donald Trump determinou que os Estados Unidos passem a taxar em no mínimo 10% os produtos importados do Brasil. A medida começou a valer neste sábado (5) como parte do decreto sobre tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos EUA. O agronegócio brasileiro ainda está avaliando os possíveis impactos da medida. Em entrevista ao UOL, o presidente da Aprosoja (Associação Brasileira dos Produtores de Soja), Maurício Buffon, diz que não há deverá haver reflexo no curto prazo, mas, sim, um rearranjo na comercialização global de produtos agropecuários no médio e longo prazo. O mercado mundial terá que se reorganizar para voltar a comprar soja. Barreiras mais caras impostas para China e União e Europeia farão com que esses mercados saiam em busca de novos fornecedores. Aí entra o Brasil, com a soja e os derivados.

Maurício Buffon, presidente da Aprosoja A taxa imposta pelo governo norte-americano passará a ser de 54% para a China. Em resposta, o país asiático anunciou tarifas adicionais de 34% sobre os produtos estadunidenses. Diante da guerra comercial, Buffon ressalta que é o momento propício para o Brasil negociar muito bem, "inclusive as barreiras comerciais que estavam sendo impostas pela EUDR [lei antidesmatamento da União Europeia]". "Quando eles [europeus] precisarem da soja brasileira, teremos que impor nossas condições para respeitarem a nossa sustentabilidade", afirma o presidente da Aprosoja. Lygia Pimentel, sócia-fundadora da consultoria Agrifatto, também fala que a pecuária não sente efeitos imediatos da taxação, mas vislumbra uma "dança das cadeiras em nível global". Nesse contexto, também se acrescenta o fato de que, em março, a China não renovou as habilitações de parte dos frigoríficos de carne bovina dos EUA. Logo, a chegada das taxações para a pecuária de corte entre os dois países não influencia tanto. Embora haja essa margem para atender o mercado chinês, substituir a carne dos EUA pela do Brasil não é tão simples assim. Isso tem a ver com a qualidade. A China pagava 122% a mais pela tonelada comprada dos EUA em relação ao preço pago pela carne brasileira. Isso porque o gado Angus do país de Trump fornece uma carne premium, enquanto a aptidão brasileira é produzir uma carne commodity das raças Zebu e Nelore. "Os EUA aumentaram o embarque para Japão e Coreia, que também são consumidores de carne premium, e a China aumentou os embarques a partir da Austrália, e não do Brasil, pela qualidade do produto", ela explica. O Brasil, diz Lygia, sabe muito bem produzir carnes premium, que inclusive tem alta demanda no mercado interno pela classe AAA. No curto prazo, esse tipo de produto não deve ser alto de exportação, mas no futuro, é possível assistir ao Brasil ampliando este mercado, embora as condições climáticas não sejam tão favoráveis à raça Angus. Estamos entrando numa nova era, com eixo de geopolítica diferente. Se China e EUA, gigantes do comércio internacional, estão fora um do outro, certamente cabe aos outros países atender esses mercados.

Lygia Pimentel, sócia-fundadora da consultoria Agrifatto A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) chama a atenção para o impacto da taxação ao café verde e do suco de laranja. Foram 1 bilhão de litros da bebida exportados do Brasil para os EUA em 2023, e, a partir da nova tarifa, a alíquota efetiva sobre o suco passa de 5,9% para 15,9%, pelos cálculos da confederação. Diante disso, a CNA estima que possa haver uma queda de mais de 70% nas vendas externas. "No caso do suco de laranja, os EUA contam com alguma produção no mercado doméstico, que seria muito favorecida em relação à alternativa brasileira", aponta. Publicidade COLUNA DA MARIANA GRILLI Agência Espacial Brasileira quer ampliar uso de satélites para o agro Solinftec, de IA para o agro, chega ao México A Solinftec, empresa brasileira especializada em inteligência artificial e robótica para o agronegócio, anunciou a inauguração de uma nova fábrica no México. O investimento na unidade de Ciudad Juarez, que terá capacidade de produzir mil robôs por ano, é de R$ 20 milhões em cinco anos. As fábricas do Brasil e EUA têm capacidade de produzir 800 robôs cada uma por ano. Atualmente, a empresa tem 150 robôs; a meta é concluir 2025 com 700 robôs em operação. Governador do Paraná lança FIDC O governador paranaense Carlos Massa "Ratinho" Junior lançou na B3, em São Paulo, o FIDC Agro Paraná, um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas cadeias produtivas do agronegócio do estado. É o primeiro instrumento de crédito voltado ao setor criado por um estado brasileiro e deverá alavancar aproximadamente R$ 2 bilhões para financiar a expansão das atividades de produtores vinculados a cooperativas e empresas integradoras nos 399 municípios paranaeneses. COMÉRCIO ILEGAL Pirataria de sementes de soja gera perdas de R$ 10 bilhões A pirataria de sementes de soja gera perdas anuais de R$ 10 bilhões no Brasil, segundo levantamento divulgado nesta semana pela CropLife Brasil, associação que reúne as empresas de defensivos químicos, bioinsumos, biotecnologia e germoplasma, e a consultoria Céleres. De acordo com o levantamento, das sementes utilizadas no Brasil, 67% são certificadas e 33% não são certificadas. Destas, 22% são sementes que são guardadas de forma regular e dentro da conformidade da lei para serem plantadas posteriormente. Os outros 11% são o produto pirata, que não tem certificado de procedência e não necessariamente passou pelo rigor técnico de armazenagem. Em fevereiro, a CropLife moveu uma ação contra um grupo de produtores rurais do Rio Grande do Sul que vendia sementes pirateadas até 70% abaixo do valor médio de mercado. Segundo a entidade, o estado lidera a quantidade de casos de pirataria. "O potencial de receita perdido pelo setor chega a R$ 10 bilhões ao ano. Esse valor está dividido entre a indústria de sementes, que deixa de faturar, os produtores e a agroindústria, que perdem competitividade, e o governo, que perde arrecadação. Além disso, empregos deixam de ser criados e investimentos em pesquisa e desenvolvimento são desestimulados. É um ciclo que compromete a o ecossistema de inovação no campo", reforçou Catharina Pires, diretora de Biotecnologia e Germoplasma da CropLife Brasil. Com o fim da prática ilegal, a estimativa é de uma receita de R$ 4 bilhões às sementeiras, R$ 2,5 bilhões aos produtores rurais, R$ 1,5 bilhão às exportações do agro e R$ 1,2 bilhão às agroindústrias de farelo e óleo de soja. Além disso, mais de R$ 93 milhões seriam gerados em tributos a serem pagos ao governo. O levantamento destaca também que o combate à pirataria de sementes pode contribuir para o aumento de investimentos em variedades de sementes e avanço tecnológico em R$ 900 milhões nos próximos 10 anos, além de promover o lançamento de novos materiais mais produtivos, resistentes e que necessitam de menos defensivos químicos.