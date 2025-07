Sexta-feira, 11/07/2025 Produção de soja Lúcio Távora/Xinhua Conheça as condições do crédito do Plano Safra nos bancos e como contratar Danielle Castro O governo federal anunciou em 1º de julho o Plano Safra 2025/2026. Os juros variam de 0,5% a 8% ao ano nas linhas da agricultura familiar, que tem recursos de R$ 89 bilhões, e de 8,5% a 14% ao ano nos financiamentos para médios e grandes produtores, com um montante disponibilizado de R$ 516,2 bilhões. Conheça a seguir as condições oferecidas pelos maiores bancos que participam da distribuição do crédito e saiba como pedir. Banco do Brasil Valor total disponibilizado: R$ 230 bilhões, sendo R$ 54 bilhões para pequenos e médios produtores e R$ 106 bi para grandes produtores, cooperativas e agroindústria, incluindo recursos de CPRs (Cédulas de Produto Rural)

Como pedir: Pelo aplicativo do banco, via rede de agentes de crédito rural ou nas agências BNDES Valor total disponibilizado: R$ 70 bilhões, sendo R$ 39,7 bilhões de programas agropecuários do governo federal e R$ 30 bilhões de recursos próprios do BNDES

Como pedir: Pelo site do banco ou via instituição financeira parceira Sicredi Valor total disponibilizado: R$ 68 bilhões, sendo cerca de 70% do montante para pequenos e médios produtores

Como pedir: O associado deve procurar uma agência ou os canais digitais, como o aplicativo do Sicredi e o WhatsApp. O valor é depositado diretamente na conta, e a estimativa é que leve até metade do tempo usual praticado pelo mercado para liberação Sicoob Valor total disponibilizado: R$ 60 bilhões

Como pedir: O produtor rural deve procurar a sua cooperativa de crédito ou acessar o aplicativo Sicoob Bradesco Valor total disponibilizado: R$ 50 bilhões, sendo R$ 15 bilhões em recursos com taxas controladas e R$ 35 bilhões em recursos livres

Como pedir: A jornada é 100% digital, em sete etapas, pelo app, para a contratação de crédito de custeio agrícola ou pecuário, tanto pelo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) quanto pelo Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) Banco do Nordeste Valor total disponibilizado: R$ 21,9 bilhões (R$ 11,7 bilhões para agricultura empresarial e R$ 10,2 bilhões para agricultura familiar)

Como pedir: Pelos canais negociais do banco. Para projetos empresariais, a contratação pode ser feita na rede de agências; para microfinança rural, é possível acessar o crédito pelos canais do Agroamigo, além das próprias agências BNB Cresol Valor total disponibilizado: R$ 15 bilhões

Como pedir: Pelos canais de atendimento da Cresol, especialmente as agências Banco da Amazônia Valor total disponibilizado: R$ 12 bilhões, sendo R$ 1,8 bilhão para a agricultura familiar, R$ 4,8 bilhões para pequenos e médios produtores, e R$ 5,88 bilhões para expansão da produção em larga escala com foco em eficiência e sustentabilidade

Como pedir: Pelas agências Publicidade Com alta de 13,9%, safra 2025 alcançará 333,3 milhões de toneladas A safra agrícola do país em 2025 deve totalizar um recorde de 333,3 milhões de toneladas, 13,9% a mais do que em 2024. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de junho, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). São esperados aumentos neste ano para a soja (+13,9%, para um recorde de 165,1 milhões de toneladas) e o milho (+14,6%, para 131,4 milhões de toneladas). A área a ser colhida no ano deve totalizar 81,2 milhões de hectares, 2,7% mais do que a de 2024. México e Reino Unido retomam importação de frango do RS México e Reino Unido retomaram nesta semana a compra de frango proveniente do Rio Grande do Sul, segundo a Agência Estado. 27 países importadores já retomaram a compra do frango brasileiro, após a OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) reconhecer o encerramento do caso de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) registrado em uma granja comercial na cidade de Montenegro. No entanto, as exportações de carne de frango de todo o território brasileiro continuam suspensas para 10 destinos. Tarifa de 50% dos EUA pode derrubar exportações do agro em até 75%, diz FGV A imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira (9), pode provocar uma queda de até 75% nas exportações de alimentos para o mercado norte-americano. A estimativa foi divulgada em um estudo realizado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da FGV (Fundação Getulio Vargas). O impacto direto atinge o agronegócio, responsável por cerca de US$ 12,1 bilhões dos embarques ao país em 2024. A medida pode provocar uma retração de até 0,41% no PIB (Produto Interno Bruto), especialmente se houver retaliação do Brasil, de acordo com a FGV. Nos EUA, os impactos seriam mais suaves: queda de 0,08% no PIB e até US$ 18,4 bilhões a menos em consumo. A carne, o café e suco de laranja brasileiros são os principais afetados. Segundo o estudo, os itens já enfrentam tarifas mais altas no mercado americano — como o suco, taxado em 10,94%, e o açúcar, em 19,79%. Com a nova alíquota de 50%, os produtos brasileiros devem perder competitividade e serem substituídos por fornecedores de outros países. O impacto regional também será significativo. Na região Centro-Oeste, por exemplo, as exportações de alimentos para os EUA poderiam cair 75,7%, conforme apontam os modelos econômicos simulados pela FGV. O consumo interno brasileiro também será afetado, com possível retração de até US$ 13 bilhões devido à alta nos preços e à queda no comércio bilateral. O estudo do Centro de Estudos do Agronegócio propõe usar os mecanismos multilaterais da OMC (Organização Mundial do Comércio) e fortalecer o poder de barganha conjunto para exigir o cumprimento das normas de comércio internacional. Trump decidiu anteontem tarifar os produtos brasileiros em 50%. Enquanto o principal produto exportado para o mercado americano é petróleo bruto, seguido por ferro e aço, os EUA exportam para o Brasil principalmente motores, máquinas e combustíveis.