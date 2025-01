Sexta-feira, 24/01/2025 Trator na Agrishow, uma das maiores feiras de agronegócios do país MICHEL MARTORE/PHOTOPRESS/Folhapress Vendas de máquinas agrícolas caem, e entidade do setor fala em 'invasão' da China Mariana Grilli Em 2024, as vendas de máquinas agrícolas no país foram prejudicadas pela redução da safra de grãos, pela queda do preço das commodities e pela falta de atratividade das linhas de financiamento. A avaliação é de Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). De acordo com a entidade, foram 48,9 mil unidades de máquinas agrícolas vendidas no ano passado, o que representa queda de 19,8% em relação a 2023. Dentro dessa redução, chamou a atenção a performance de venda das colheitadeiras (-54%), cujo ticket médio é mais alto em relação a tratores de roda. Mais de 55% das máquinas autopropulsadas são oriundas da China, cuja participação nas Américas dobrou em 2024. Houve aumento na importação do segmento agrícola de 7,7% para 12,7% no intervalo de um ano. A importação de máquinas, considerando todos os mercados, passou de 9 mil unidades em 2020 para 26,4 mil em 2024. A exportação, no mesmo intervalo, passou de 12,8 mil para 20,6 mil unidades. Além do argumento da retração da safra de grãos em 2023/24 — 23 milhões de toneladas a menos em comparação à temporada anterior, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) —, Leite chama atenção para a "invasão de máquinas importadas nas compras públicas". O presidente da Anfavea diz ser contraditório o país ter R$ 1 trilhão anunciado para o PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) e ao mesmo tempo sofrer "ataque" chinês. Junto ao PAC, ele defende a necessidade de políticas públicas bem equacionadas. "Linhas de financiamento são um driver absoluto para o mercado de máquinas. Não adianta ter um mercado forte, com crescimento do agronegócio, se a taxa de juros não for atrativa. Sem isso, não conseguimos comercializar máquinas em volumes representativos", afirma. Márcio de Lima Leite lembra que, em 2012/2013, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil máquinas vendidas, quando a taxa de financiamento interna se mostrava competitiva em relação a outros países fabricantes. "Não é comparando [a taxa de financiamento] com a Selic, mas com as condições que os consumidores encontram em outros mercados", comenta. Para 2025, portanto, a agenda prioritária da Anfavea é dialogar com o governo federal sobre condições atrativas de financiamento do Plano Sandra e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para máquinas agrícolas, incluindo novas fontes de crédito. Diante do cenário atual, a projeção de vendas no atacado para máquinas agrícolas é igual ao resultado do ano passado. Quanto às exportações, a Anfavea espera crescimento de 1%. De acordo com a Reuters, a suspensão afeta os embarques das empresas Terra Roxa Comércio de Cereais, Olam Brasil, C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Cargill Agrícola S A e ADM do Brasil devido à contaminação química e de pragas. As suspensões são válidas apenas para cinco unidades, uma de cada empresa. O Ministério da Agricultura afirma que a suspensão não afetará o volume total negociado. Qual a melhor fruta para comer após o almoço? Nutricionista responde Envato Elements Inflação de alimentos Frutas ficam 12% mais caras, reflexo de prejuízos com o clima Mariana Grilli Com alta de 7,69%, o grupo alimentação e bebidas foi o que mais pesou no IPCA de 4,71% em 2024, segundo o IBGE. Dentro desta categoria, as frutas tiveram alta de 12,1% — e chamou a atenção a laranja lima, que ficou quase 97% mais cara no período. A diretora da IFPA (Associação Internacional de Produtos Frescos) no Brasil, Valeska Ciré, conversou com o UOL sobre esse cenário. UOL - No grupo alimentação e bebidas, as frutas tiveram alta de 12,1%. Como explicar esse aumento? Valeska Ciré - Esse fenômeno foi influenciado principalmente por questões climáticas, resultando em perdas significativas na produção. Ainda assim, produtores têm buscado equilibrar a oferta, os preços e suas próprias necessidades de sobrevivência no mercado. UOL - Muito se fala dos altos preços das laranjas, devido ao clima e à doença chamada greening. Isso deve se manter? Cirré - As condições climáticas adversas foram determinantes para a perda de produção da laranja. A elevação de preços tornou-se necessária para compensar os prejuízos, equilibrar oferta e demanda e evitar a falência de muitos produtores. Mesmo diante dos custos elevados, parte dos produtores se esforçou para não repassar integralmente os aumentos ao consumidor, reconhecendo a importância de manter alimentos saudáveis acessíveis. UOL - A inflação dos alimentos foi maior nos domicílios do que fora deles, o que também influencia o consumo de frutas e legumes. A IFPA faz algo a respeito? Cirré - A busca por boas práticas globais de marketing em eventos e feiras do setor pode ajudar a promover o consumo e a divulgação de frutas, legumes e verduras, beneficiando toda a cadeia produtiva. Em paralelo, certamente vemos que é essencial fortalecer a cooperação entre produtores, governo e entidades setoriais para minimizar impactos futuros de preço e consumo.