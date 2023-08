Gigante chinês de veículos elétricos XPeng compra concorrente por US$ 744 milhões

O gigante chinês de carros elétricos XPeng anunciou, nesta segunda-feira (28), a compra por mais de US$ 740 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões na cotação atual) de uma concorrente, uma subsidiária da plataforma de transporte Didi.

Fundada na província de Guangdong, no sul, em 2015, a XPeng é uma das dezenas de companhias chinesas que surgiram nos últimos anos com o avanço dos veículos elétricos no maior mercado automobilístico do mundo.

Didi é o principal aplicativo de transporte de automóveis da China e também opera uma empresa subsidiária que projeta veículos elétricos, a qual agora será comprada pela XPeng por US$ 744 milhões, anunciou esta última à Bolsa de Valores de Hong Kong.