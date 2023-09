BMW apresenta sua nova estratégia elétrica no Salão de Munique

A fabricante alemã de automóveis BMW apresentou, neste sábado (2), seu projeto "Neue Klasse" para fazer frente à concorrência da Tesla e das empresas asiáticas no setor dos veículos elétricos, às vésperas do Salão do Automóvel de Munique, na Alemanha.

O projeto "Neue Klasse" (Nova Classe, em alemão) se refere a uma "nova geração de seis modelos de veículos 100% elétricos" que o grupo vai lançar ao longo de dois anos a partir de 2025, anunciou o conselheiro-delegado da BMW, Oliver Zipse.

Os modelos, que vão de sedãs a SUV, serão fabricados inicialmente na nova fábrica do grupo na Hungria e, posteriormente, em suas fábricas em Munique, China e México, acrescentou.