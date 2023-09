Tesla e marcas chinesas ganham destaque no Salão do Automóvel da Alemanha

A Tesla e as montadoras chinesas estão na linha de frente, diante das rivais europeias, no Salão do Automóvel de Munique (IAA), um dos maiores do mundo, que começa nesta segunda-feira (4) em um contexto de incerteza econômica.

O tradicional encontro do setor automobilístico europeu será inaugurado oficialmente na terça-feira (5) pelo chanceler alemão Olaf Scholz.

As montadoras, no entanto, aproveitarão a segunda-feira, dia dedicado à imprensa, para exibir novos modelos.