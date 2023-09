Grupo imobiliário chinês Country Garden paga juros e evita default

A empresa, uma das maiores do setor imobiliário da China, acumulou dívidas estimadas em 1,43 trilhão de iuanes (US$ 196 bilhões de dólares, ou R$ 968,2 bilhões na cotação atual) até ao final de 2022. Na semana passada, reportou perdas de 48,9 bilhões de iuanes no primeiro semestre do ano.

A imprensa local informou que a empresa recebeu o aval de seus credores para estender o prazo de pagamento de um título avaliado em 3,9 bilhões de iuanes (quase US$ 540 milhões ou R$ 2,6 bilhões na cotação atual) para ter tempo de se recuperar financeiramente.

A empresa ainda tem de pagar outros empréstimos, cujos juros vencem nas próximas semanas.

As dificuldades financeiras da Country Garden provocaram o temor de que a empresa poderia entrar em colapso. Isso teria graves consequências para a economia chinesa, que enfrenta um nível histórico de desemprego entre os jovens, queda no consumo e crise em seu setor imobiliário.

sbr-oho/je/dan/mas/es/tt/fp