Wall Street fecha sem tendências definidas; tecnológicas sofrem com recuo da Apple

A bolsa de Nova York fechou, nesta quinta-feira (7), sem resultados definidos, com o setor tecnológico arrastado pela Apple, enquanto os investidores avaliam a trajetória da taxa básica de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O índice Dow Jones fechou no azul, com alta de 0,17%, a 34.500,73 pontos. Já o tecnológico Nasdaq recuou 0,89%, fechando no vermelho pela quarta sessão consecutiva, a 13.748,83 pontos. O índice ampliado S&P 500 caiu 0,32%, a 4.451,14 pontos.

O setor tecnológico foi afetado pela queda das ações da Apple, as de maior capitalização do mercado, que recuaram 2,92%, a 177,56 dólares.