Petróleo sobe de olho nos baixos níveis das reservas americanas

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira (8), impulsionados pelos baixos níveis das reservas dos Estados Unidos, que estão contribuindo para a tensão no mercado, já preocupado com a escassez de oferta.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro subiu 0,81% e fechou a 90,65 dólares, registrando seu preço de fechamento mais alto desde meados de novembro.

O barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos para entrega em outubro ganhou 0,73% a 87,51 dólares.