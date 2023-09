Do Lehman Brothers ao Credit Suisse, 15 anos de mudanças no setor financeiro

As turbulências na primavera (no hemisfério norte, outono no Brasil), segundo Musca, evidenciaram a necessidade de manter as regras atuais no setor e evitar uma desregulamentação, o que significaria "um regresso ao passado".

Quando chegou à Casa Branca, em 2017, o ex-presidente Donald Trump flexibilizou as regras da maioria dos bancos do seu país, com exceção dos 13 maiores.

A desregulamentação contribuiu para as dificuldades financeiras do primeiro semestre de 2023.

Perante esta situação, os órgãos reguladores propuseram medidas para fortalecer a solidez dos bancos.

"Ainda há trabalho a fazer, mas estamos em uma situação muito melhor", afirma William Dudley, ex-vice-presidente do escritório do Federal Reserve em Nova York, que sustenta que os grandes bancos "agora estão sujeitos a uma regulamentação muito mais rigorosa do que em 2007-08".

