EUA reduz estimativa de produção global de trigo devido à seca

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu novamente sua estimativa de produção global de trigo, principalmente devido às colheitas abaixo do esperado na Austrália, Canadá e Argentina, países afetados pela seca.

Depois de reduzir suas previsões em 3,3 milhões de toneladas em agosto, o USDA cortou mais 6 milhões de toneladas em seu relatório mensal WASDE, amplamente acompanhado por analistas e pela comunidade agrícola.

Com 787 milhões de toneladas para a safra 2023-24 (que vai de junho a maio do ano seguinte), a produção mundial do principal cereal agora é prevista como inferior à da safra 2022-23 (790 milhões de toneladas).