Wall Street fecha em queda, puxada por Oracle e Apple

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (12), puxada por dois gigantes tecnológicos, a Oracle e a Apple, depois que o novo iPhone recebeu uma acolhida morna e o mercado manteve cautela à espera de uma série de indicadores americanos.

O índice industrial Dow Jones registrou queda de 0,05%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,04% e o índice S&P 500 baixou 0,57%.

"Foi uma sessão chata desde o começo", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com. "Começamos com os resultados da Oracle, (...) e confirmamos com a Apple, que recuou antes e depois do lançamento de seu produto", disse.