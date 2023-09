FMI: endividamento mundial caiu, mas ainda supera nível pré-pandemia

"A carga da dívida mundial diminuiu pelo segundo ano consecutivo", mas "continua sendo superior a seu já elevado nível anterior à pandemia", acrescenta, em um informe.

"Muitos governos gastaram mais para estimular o crescimento e responder à alta dos preços dos alimentos e da energia, embora tenham cessado seus apoios orçamentários relacionados com a pandemia", reforça o texto.

Os economistas do FMI voltaram a pedir aos políticos que tomem "medidas urgentes para ajudar a reduzir as vulnerabilidades relacionadas com a dívida".

"As autoridades políticas terão de ser inabaláveis em seu compromisso com a sustentabilidade da dívida nos próximos anos", acrescentam os especialistas do FMI.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais endividado do mundo, seguido da China. As dívidas de ambas as potências se situam em um nível similar em percentual de seu PIB.

No entanto, segundo a publicação, "a China teve um papel central no aumento da dívida mundial nas últimas décadas, com um endividamento superior ao crescimento econômico".