Inflação bate 12,4% em agosto na Argentina, o maior índice mensal em 30 anos

A inflação anual baixou a um dígito, mas o aumento das importações elevou a dívida em divisas, arruinou a indústria e provocou uma recessão grave que precipitou a crise política de 2001 e a desvalorização do peso em 2002.

O boletim FocusEconomics de setembro, que reúne mais de 40 analistas de bancos e consultorias, estimou que a inflação encerrará 2023 com uma taxa maior que a do ano anterior, "impulsionada pelo colapso do peso em meio ao financiamento monetário [mediante emissão monetária] do déficit fiscal".

"Uma depreciação do peso mais rápida que o esperado e a generosidade fiscal antes das eleições de outubro são riscos-chave para a alta", avaliou.

