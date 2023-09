Copom prepara nova redução da Selic, avalia mercado

Até agosto, a taxa básica de juros tinha-se mantido em 13,75% durante um ano, quando o Copom suspendeu as altas iniciadas em março de 2020 a partir do mínimo histórico de 2%.

Nesse nível, a Selic foi a taxa básica de juros mais alta do mundo em valores reais (7,54%), ou seja, descontando a inflação projetada para os 12 meses seguintes, segundo o site especializado MoneYou.

Desde que assumiu o terceiro mandato, em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem insistido na redução dos juros para baratear o crédito para estimular o consumo e os investimentos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou no domingo, em declarações ao canal Band, que "existe espaço" para novos cortes na Selic, "sempre com a cautela devida porque ninguém quer brincar com a inflação".

Três quartos das companhias consultadas pelo Valor esperam que seja mantido o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual por reunião do Copom até o fim do ano.

"É mais provável que aconteça uma aceleração do ritmo de corte apenas no início do ano que vem", avaliou Savio Barbosa, da Kinitro Capital, em declarações à emissora Jovem Pan.