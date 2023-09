Wall Street fecha em baixa com mercado preocupado por taxas, petróleo e o Fed

Os operadores esperam que as taxas permaneçam inalteradas, mas estão ansiosos pelas projeções sobre sua evolução e sobre o crescimento da maior economia do mundo.

"Há algum nervosismo no mercado de títulos", acrescentou O'Hare. "Há especulações de que o Fed acabará com a esperança do mercado de cortes nas taxas em 2024".

O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subiu na terça-feira para o seu nível mais alto em 15 anos, atingindo 4,3667%.

Este aumento também se deve à alta do petróleo nas últimas semanas, o que alimenta a ideia de uma escalada inflacionária que levaria o Fed a endurecer ainda mais sua política monetária.

O setor de tecnologia foi muito prejudicado nesta sessão devido ao aumento das taxas, que afeta o setor por ser muito dependente de crédito. Nvidia (-1,01%) e Amazon (-1,68%) foram as mais afetadas.

A Instacart, plataforma de pedidos, chegou a subir 43%, mas fechou com alta de 12,33%, avaliada em um total de US$ 9,3 bilhões, US$ 11,3 bilhões se forem contadas as ações atribuídas aos funcionários e executivos da empresa.